Bộ Y tế yêu cầu thống nhất trên toàn quốc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày

Ngày 30/12, Bộ Y tế thông tin Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ 1/7/2025 đã quy định nhiều điểm mới phù hợp với sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và công tác dược lâm sàng cũng như tạo thuận lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai thực hiện, Bộ Y tế đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của người bệnh, người nhà người bệnh về việc không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù bệnh đã ổn định, đã được theo dõi điều trị trong thời gian dài.

Để tránh các vướng mắc nói trên, hạn chế các thủ tục phiền hà đối với người bệnh đã điều trị ổn định, bảo đảm thực hiện đồng bộ thống nhất trên toàn quốc về kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày đối với người bệnh, nhất là người bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ quy định của Thông tư số 26/2025/TT-BYT, các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế thực hiện một số nội dung.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu kỹ và quán triệt triển khai thực hiện quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 6 của Thông tư số 26/2025/TT-BYT để bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa được 90 ngày phù hợp tình trạng bệnh theo danh mục bệnh quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 26/2025/TT-BYT, không phân biệt người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, hạn chế các thủ tục không cần thiết, tăng cường cải cách thủ tục.

Bộ cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo rà soát, tăng cường công tác quản lý bệnh mạn tính và kê đơn thuốc trong điều trị bệnh mạn tính; chấn chỉnh việc chỉ định khám, thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, kê đơn thuốc, chỉ định thiết bị y tế không hợp lý; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Quỹ bảo hiểm y tế.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường tập huấn toàn diện cho nhân viên y tế về thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, quyền lợi của người bệnh, quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó có các nội dung về Danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các nội dung về sử dụng thuốc, khám lại khi có bất thường. Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm khi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của người bệnh.

Đối với trường hợp người bệnh đáp ứng yêu cầu chuyên môn và quy định, đề nghị cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp để người bệnh yên tâm điều trị, không phải làm thủ tục lĩnh thuốc trong các đợt lễ tết dài ngày, trước hết là dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hướng dẫn người bệnh tự theo dõi sức khoẻ và đến cơ sở khám chữa bệnh nếu có bất thường.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi của người bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế./.

Chi tiết về quy trình kê đơn thuốc điện tử kể từ ngày 1/10/2025 Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân phải kê đơn thuốc điện tử kể từ ngày 1/10/2025, sau thời gian dài nhiều bệnh viện trì hoãn triển khai.