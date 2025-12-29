Nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" trong lĩnh vực y tế đã được tháo gỡ

Thời gian qua, nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" trong mua sắm, đấu thầu, quản lý giá dịch vụ y tế, thanh toán bảo hiểm y tế được tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 và định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, do Bộ Y tế tổ chức chiều 29/12, tại Hà Nội.

Ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài; xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh mới nổi tiếp tục tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành y tế đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 05 Luật chủ chốt của ngành Y tế đã được ban hành gồm: Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi năm 2023, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược 2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 2024 và năm 2025 là Luật Phòng bệnh, Luật Dân số. Cùng hàng chục Nghị định, gần 200 Thông tư, nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành định hướng giai đoạn 2045, 2050 được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành Y tế.

Nhiều dự án lớn, trọng điểm của ngành Y tế được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thắng thắn đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trên thực tiễn cần được khắc phục.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước có sự nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, y bác sỹ, nhân viên y tế trên cả nước.

Ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, mang tính chiến lược, trong đó vượt 4/4 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; ước đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; ước đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu cụ thể của ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao năm 2025.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, ngành Y tế đã huy động mọi nguồn lực, cùng toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai hiệu quả các biện pháp để ứng phó, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi để nước ta phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh toàn diện. Bộ, ngành Y tế đã tập trung vừa xử lý những công việc cụ thể, tồn đọng từ nhiều năm trước, vừa tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đặt nền móng cho phát triển lâu dài với tư duy và quan điểm phát triển mới. Đặc biệt, Bộ Y tế đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác y tế; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; cùng nhiều luật, nghị quyết, nghị định, quyết định…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ các “điểm nghẽn” được tháo gỡ, xử lý dứt điểm như những tồn tại, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn thiện và khánh thành công trình xây dựng ngày 19/12/2025 vừa qua theo đúng tiến độ đề ra.

Nỗ lực để tạo đột phá trong giai đoạn mới

Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành Y tế như: Chỉ số sức khỏe cơ bản, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền, địa phương. Y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm còn hạn chế. Quản trị bệnh viện vẫn còn bất cập.

Bên cạnh đó là việc chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để huy động các nguồn lực cho phát triển y tế, nhất là y tế tư nhân. Một số vụ việc vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi trong khám bệnh, chữa bệnh, dược, thực phẩm gây bức xúc trong xã hội; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong y tế còn chậm.

Nhiều tham luận được trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong công tác dân số, mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc; mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao; chưa có giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả để phát huy lợi thế của thời kỳ "dân số vàng".

"Bối cảnh và mục tiêu phát triển mới đặt ra cho ngành Y tế những nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để tạo đột phá trong công tác tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân," Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng nêu rõ, ngành Y tế thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế, Tập trung xây dựng các dự án luật quan trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật mới được Quốc hội thông qua; Có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội y tế tư nhân…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Y tế cần đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số một cách thực chất. Không ngừng nâng cao y đức của từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sỹ; Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống y tế; đặc biệt là trạm y tế xã phường. Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…/.

