TP Hồ Chí Minh: Trực thăng cấp cứu đưa cùng lúc 2 bệnh nhân vào đất liền

Trực thăng cấp cứu của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với Tổ cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thực hiện chuyến bay cấp cứu đưa cùng lúc 2 trường hợp từ đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

Hành trình của chuyến bay đặc biệt này diễn trong 14 giờ, kéo dài gấp đôi so với những chuyến bay cấp cứu thông thường khác.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21/12, chị T.T.T.H (sinh năm 1991), sinh sống tại đảo Sinh Tồn đang mang thai tuần thứ 20 thì xuất hiện ra máu âm đạo. Đến 19 giờ cùng ngày, thai phụ bắt đầu đau bụng, xuất hiện cơn gò tử cung và được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Tại đây, thai phụ được tham vấn chuyên môn từ xa qua điện thoại với Bệnh viện Quân y 175 và chỉ định điều trị bằng thuốc chống co thắt và cầm máu.

Tuy nhiên, đến 23 giờ 25 phút, thai phụ chảy máu bụng dưới nhiều kèm dịch nhầy hồng, cổ tử cung mở 2 cm, mạch nhanh, huyết áp tụt, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Người bệnh vận chuyển về từ Trường Sa được các Bệnh viện Quân y 175 thăm khám, điều trị tích cực. (Ảnh: TTXVN phát)

Cuộc hội chẩn khẩn cấp với bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 đưa ra nhận định: Thai phụ có nguy cơ băng huyết, sốc mất máu, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6 giờ ngày 22/12, trực thăng EC225 VN-8620 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất trực chỉ ra Trường Sa.

Trong chuyến bay này, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã tăng cường thêm êkíp cấp cứu chuyên khoa phụ sản và mang theo trang thiết bị, chế phẩm máu dự trù cho phương án phẫu thuật cấp cứu ngay tại đảo.

Đến 12 giờ cùng ngày, Tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sỹ xác định thai lưu, chảy máu nhiều và xử trí cấp cứu tại chỗ bằng cách lấy thai lưu, gắp nhau thai, kiểm soát buồng tử cung kết hợp bù dịch, truyền máu, thuốc tăng co hồi tử cung, bổ sung thuốc cầm máu, kháng sinh và giảm đau.

Sau hơn 1 giờ 30 phút xử trí tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện vận chuyển lên máy bay đưa về đất liền.

Đáng chú ý, trong quá trình bay ra đảo Sinh Tồn, Tổ cấp cứu đường không nhận được thông tin về trường hợp một bệnh nhân bị chấn thương sọ não được chẩn đoán theo dõi máu tụ nội sọ, chưa loại trừ tăng áp lực nội sọ. Trường hợp này cũng có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Đại úy, bác sỹ Tạ Văn Bạch, Tổ trưởng Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 thông tin, do có bệnh nhân chấn thương sọ não nên trực thăng buộc phải bay thấp hơn bình thường, thời gian bay vì thế cũng kéo dài hơn.

Trong suốt quá trình vận chuyển, êkíp cấp cứu phải theo dõi sát diễn biến của cả hai bệnh nhân để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mặc dù chuyến bay kéo dài, phải tiếp cận và xử trí hai bệnh nhân nguy kịch tại hai đảo khác nhau song với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ bay Binh đoàn 18 và Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cả hai bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 19 giờ 30 phút ngày 22/12.

Ngay sau khi về đến đất liền, các bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, khẩn trương thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và triển khai điều trị kịp thời./.

