Kịp thời đưa ba bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền cứu chữa

Ngày 1/10, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng), Tổ Cấp cứu đường không của bệnh viện vừa phối hợp với máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vận chuyển thành công ba người bệnh nặng từ đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn để điều trị chuyên sâu.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1976) đang điều trị tại Bệnh xá đảo Tiên Nữ.

Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục 8 ngày, tiểu khó, rối loạn ý thức. Ngày 28/9, bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh xá đảo Tiên Nữ, thông qua hội chẩn Telemedicine với các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi lao màng não/viêm màng não mủ giai đoạn muộn.

Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân diễn tiến ngày càng xấu hơn, rơi vào hôn mê và có dấu hiệu rối loạn chức năng đa cơ quan tiến triển, các bác sỹ quyết định xin vận chuyển người bệnh về đất liền điều trị bằng đường hàng không.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân V.X.H (sinh năm 1972) đang điều trị tại Bệnh xá đảo Phan Vinh. Ngày 29/9, bệnh nhân xuất hiện yếu nửa người bên phải, méo miệng và nói khó.

Sau khi hội chẩn Telemedicine, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 xác định, bệnh nhân đột quỵ não bán cầu trái. Bệnh nhân có nguy cơ tổn thương não tiến triển, suy hô hấp nên quyết định xin vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường không.

Người bệnh thứ ba là T.V.C (sinh năm 2005), đang được điều trị tại Trung tâm Y tế đặc khu Trường Sa với chẩn đoán Hội chứng thận hư, phù nặng toàn thân, tăng huyết áp. Bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp, suy tim tiến triển nên cũng quyết định xin vận chuyển về đất liền bằng đường không.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 điều động trực thăng EC-225 VN-8622 cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/9 bay ra đặc khu Trường Sa để đón các bệnh nhân.

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 theo dõi, điều trị cho 3 bệnh nhân sau khi về đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)

Dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế nhưng tổ bay đã dũng cảm cơ động, lần lượt hạ cánh xuống các đảo để tiếp nhận ba người bệnh, vận chuyển về đất liền an toàn.

Trung úy, bác sỹ Nguyễn Văn Sang, Tổ trưởng Tổ Cấp cứu đường không cho biết, trong một chuyến bay phải tiếp nhận liên tiếp ba người bệnh tại 3 đảo khác nhau khiến cường độ làm việc dồn dập và là áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân lao màng não ở đảo Tiên Nữ rất nặng, bất kỳ thay đổi áp suất trong khoang bay cũng có thể làm áp lực nội sọ tăng lên, gây nguy hiểm tính mạng.

Các bác sỹ của Tổ Cấp cứu đường không đã phải trao đổi kỹ với tổ bay, thống nhất bay ở độ cao thấp nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, dù bay thấp sẽ khiến chuyến bay kéo dài hơn.

“Mỗi phút bay trên không đều rất căng thẳng đối với chúng tôi nhưng cuối cùng cả ba bệnh nhân đều được đưa về an toàn,” bác sỹ Sang chia sẻ.

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo./.

