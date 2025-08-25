Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ông Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được tàu cá đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao 161/90 mmHg.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Các y, bác sỹ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp; thực hiện các biện pháp như: đo điện tâm đồ, chụp X-quang và các xét nghiệm khác, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng thương tổn của bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện, quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao các biểu hiện về tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động của bệnh nhân để kịp thời báo cáo về tuyến trên, có hướng xử trí phù hợp.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết việc cấp cứu kịp thời cho ngư dân Nguyễn Văn Lai một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của đội ngũ quân y đảo Trường Sa và các bệnh xá tại Đặc khu Trường Sa trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

