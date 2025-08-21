Đặc khu Trường Sa: Cấp cứu ngư dân bị thương do nổ bình ắc quy trên tàu cá

Trưa 21/8, Bệnh xá đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và tiến hành điều trị cho ngư dân bị thương do bình ắc quy trên tàu cá phát nổ trong lúc sạc điện.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Thưởng (sinh năm 1981, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi), là thuyền viên trên tàu cá QNg 94695TS của tỉnh Quảng Ngãi. Sự cố xảy ra vào chiều 20/8, khi anh Thưởng tiến hành sạc bình ắc quy thì ắc quy bất ngờ phát nổ, gây bỏng nặng vùng mắt.

Khi được đưa đến bệnh xá, anh Thưởng trong tình trạng đau rát dữ dội vùng mắt, mắt đỏ và chảy nhiều nước mắt, khó nhìn. Các y, bác sỹ tại Bệnh xá đảo Trường Sa nhanh chóng thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương giác mạc, kết mạc hai mắt, có nguy cơ suy giảm thị lực. Ngay sau đó, bệnh nhân được rửa mắt bằng dung dịch NaCl 0,9%, dùng thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau và được tiếp tục theo dõi.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cho hàng chục ngư dân bị tai nạn lao động gây thương tích nghiêm trọng hoặc bệnh đột xuất trên biển.

Gần đây nhất, vào tháng 6/2025, ngư dân Tiêu Viết Bút (sinh năm 1970, làm việc trên tàu cá QNg 95657TS của tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc làm việc không may bị trượt ngã từ độ cao khoảng 4m, đập đầu xuống sàn cứng, gây chấn động não. Sau 4 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và được trở lại tàu cá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, việc cấp cứu kịp thời ngư dân của Bệnh xá đảo Trường Sa và bệnh xá các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân mà còn khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng quân y nơi tuyến đầu. Họ luôn là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sỹ và ngư dân hoạt động trên biển, thể hiện tình quân dân gắn bó keo sơn./.

