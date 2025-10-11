Khánh Hòa: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị bệnh ở đảo Trường Sa

Ngày 11/10, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Lê Văn Đông, là lao động trên tàu cá QNg 90789 TS, bị sốt cao, mệt mỏi, ho có đờm trắng đục, đau rát họng và buồn nôn.

Trước đó, ngày 6/10, ngư dân Lê Văn Đông bị sốt cao nhưng không điều trị. Đến khi bệnh trở nặng, các thuyền viên đã đưa anh vào Bệnh xá đảo Trường Sa lúc 6 giờ 15 phút sáng 11/10.

Kết quả xét nghiệm lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị rối loạn điện giải, sốt virus, viêm đường hô hấp trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sỹ của Bệnh xá đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị tích cực như: truyền dịch, bù điện giải, chỉ định kháng sinh, hạ sốt và chống viêm.

Hiện sức khỏe ngư dân Lê Văn Đông ổn định. Bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tại Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiếp nhận và kịp thời cấp cứu cho hàng chục ngư dân bị bệnh, gặp tai nạn trên biển. Sự hỗ trợ kịp thời về mặt y tế trên vùng biển, đảo của Tổ quốc là điểm tựa vững chắc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển./.

