An Giang: Cứu 4 ngư dân gặp nạn, trôi dạt nhiều giờ trên biển

Ngày 17/9, trong hành trình từ Rạch Giá đi Phú Quốc, các thuyền viên tàu Superdong 7 và tàu Thriving 16 đã cứu 4 ngư dân bị chìm ghe, trôi dạt nhiều giờ trên biển.

Các nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng Biên phòng Phú Quốc để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe.

Ông Vũ Xuân Thủy, thuyền trưởng tàu Superdong 7 thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực biển cách đảo Hòn Nghệ về phía Tây Nam khoảng 5 hải lý, tàu nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Thriving 16 báo có ngư dân gặp nạn cần hỗ trợ. Tàu Superdong 7 phát hiện 2 ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Tại thời điểm phát hiện 2 ngư dân, thời tiết chuyển biến xấu, gió to, mưa lớn. Sau khoảng 15 phút tiếp cận, các thủy thủ tàu Superdong 7 đã cứu được bà Nguyễn Thị Kim Nhật (43 tuổi) và con trai Cao Văn Sáng (18 tuổi), cùng ngụ ở tỉnh An Giang.

Khi được đưa lên tàu, sức khỏe hai mẹ con đều suy yếu do trôi dạt trên biển thời gian dài trong tình trạng đói và lạnh. Họ được hỗ trợ sưởi ấm, chăm sóc y tế và ăn nhẹ trước khi bàn giao cho Trạm Biên phòng Bãi Vòng (Phú Quốc) khi tàu cập bến.

Cùng thời điểm, tàu Thriving 16 do ông Lê Văn Nhiên làm thuyền trưởng đã cứu được ông Cao Văn Tèo (48 tuổi, chồng bà Nhật) và ông Nguyễn Vũ Hiệp (42 tuổi, ngụ ở An Giang); bàn giao cho lực lượng Biên phòng tại Phú Quốc hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, 4 ngư dân gặp nạn trên cùng đi trên ghe KG92503TS và ghe bị chìm do gặp thời tiết xấu. Cả 4 người đã trôi dạt trên biển nhiều giờ. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định./.

