Xã hội

Chìm tàu trên vùng biển Cà Mau: Kịp thời cứu hai ngư dân gặp nạn

Khoảng 20 giờ 30 ngày 21/8, tàu cá CM 05978 TS hoạt động cách cửa biển Kinh Hội (xã Khánh Lâm, Cà Mau) khoảng 2 hải lý về hướng Tây thì bị phá nước, hỏng máy, hai ngư dân bị trôi dạt trên biển.

Kim Há-Hoàng Tá
Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Khánh Hội chăm sóc sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên vùng biển. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Khánh Hội chăm sóc sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên vùng biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu và chăm sóc sức khỏe cho 2 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21/8, qua hệ thống thông tin liên lạc, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Tiềm (sinh năm 1993, ngụ ấp 4, xã Khánh Lâm, Cà Mau) làm chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá CM 05978 TS về việc khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tàu cá CM 05978 TS đang hoạt động cách cửa biển Kinh Hội (xã Khánh Lâm, Cà Mau) khoảng 2 hải lý về hướng Tây thì bị phá nước, hỏng máy.

Thời điểm này có sóng to, gió lớn, tàu cá bị trôi dạt trên biển. Trên tàu có 2 người, gồm: 1 truyền trưởng kiêm chủ tàu và 1 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã cử tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sỹ và điều động tàu cá CM 95229 TS của bà Lâm Thị Hoa (ấp 1, Khánh Lâm, Cà Mau) cùng 2 thuyền viên cơ động ra vị trí tàu cá gặp nạn cứu vớt ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Đến khoảng 22 giờ 20 ngày 21/8, tàu của tổ công tác đã tiếp cận, cứu vớt được 2 ngư dân tàu cá CM 05978 TS và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ; khi vào gần đến cửa biển Kinh Hội tàu CM 05978 TS đã bị chìm do ngập nước. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Khánh Hội đã chăm sóc sức khỏe cho 2 ngư dân gặp nạn. Hiện, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân ổn định.

Trước đó, ngày 9/6, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã kịp thời phối hợp hỗ trợ cứu nạn đưa vào bờ an toàn, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho 8 thuyền viên người nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chìm tàu #Ngư dân gặp nạn #Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau #Đồn Biên phòng Khánh Hội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Kiều bào - "nguồn lực mềm" của Việt Nam

Từ Brussels, nơi chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle đã gắn bó trong hơn 10 năm, hình ảnh 1 trí thức trẻ người Việt dấn thân quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng, trở thành minh chứng sinh động.

Gìn giữ nghề đóng ghe, xuồng bên dòng Vàm Cỏ Đông

Gìn giữ nghề đóng ghe, xuồng bên dòng Vàm Cỏ Đông

Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông lặng lẽ chảy qua vùng đất Cần Giuộc xưa-nay thuộc xã Tân Tập (Tây Ninh), tiếng đục, tiếng khoan, tiếng cưa vẫn vang lên đều đặn trong cơ sở đóng tàu của ông Huỳnh Văn Hiệu.