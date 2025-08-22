Chìm tàu trên vùng biển Cà Mau: Kịp thời cứu hai ngư dân gặp nạn

Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu và chăm sóc sức khỏe cho 2 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21/8, qua hệ thống thông tin liên lạc, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Tiềm (sinh năm 1993, ngụ ấp 4, xã Khánh Lâm, Cà Mau) làm chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá CM 05978 TS về việc khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tàu cá CM 05978 TS đang hoạt động cách cửa biển Kinh Hội (xã Khánh Lâm, Cà Mau) khoảng 2 hải lý về hướng Tây thì bị phá nước, hỏng máy.

Thời điểm này có sóng to, gió lớn, tàu cá bị trôi dạt trên biển. Trên tàu có 2 người, gồm: 1 truyền trưởng kiêm chủ tàu và 1 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã cử tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sỹ và điều động tàu cá CM 95229 TS của bà Lâm Thị Hoa (ấp 1, Khánh Lâm, Cà Mau) cùng 2 thuyền viên cơ động ra vị trí tàu cá gặp nạn cứu vớt ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Đến khoảng 22 giờ 20 ngày 21/8, tàu của tổ công tác đã tiếp cận, cứu vớt được 2 ngư dân tàu cá CM 05978 TS và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ; khi vào gần đến cửa biển Kinh Hội tàu CM 05978 TS đã bị chìm do ngập nước. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Khánh Hội đã chăm sóc sức khỏe cho 2 ngư dân gặp nạn. Hiện, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân ổn định.

Trước đó, ngày 9/6, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã kịp thời phối hợp hỗ trợ cứu nạn đưa vào bờ an toàn, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho 8 thuyền viên người nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Cà Mau./.

