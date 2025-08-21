Kịp thời cứu 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển vịnh Hạ Long

Ngày 21/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai vừa cứu nạn thành công một tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn trên biển khu vực vịnh Hạ Long.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 21/8, trong khi đang thu mua hải sản tại khu vực Đầu B, thuộc vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu vỏ gỗ, không biển kiểm soát, do anh Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1976, trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng đã bất ngờ gặp sóng to, khiến tàu mất kiểm soát và bị sóng đánh lật.

Thời điểm bị nạn, trên tàu còn có hai thuyền viên là anh Đỗ Văn Mạnh (sinh năm 1991) và Đỗ Tuấn Hưng (sinh năm 2009), cùng trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã cử 1 xuồng, cùng 5 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng ra hiện trường để ứng cứu.

Đến 13 giờ, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với tàu cá QN-40247.TS, do anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1984, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng và một thuyền viên khác cứu vớt an toàn cả 3 người gặp nạn.

Các thuyền viên sau đó đã được đưa vào nơi an toàn tại khu vực làng chài Cửa Vạn để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện tại sức khỏe của 3 ngư dân đều đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

