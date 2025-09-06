Trực thăng Binh đoàn 18 bay cấp cứu ngư dân gặp nạn tại đảo Song Tử Tây

Sáng 6/9, tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175, bàn giao bệnh nhân để bệnh viện điều trị, kết thúc thành công nhiệm vụ bay cấp cứu y tế ngư dân gặp nạn trên khu vực biển, đảo.

Trước đó, tối 5/9, thực hiện chỉ lệnh của cấp trên, Công ty Trực thăng miền Nam đã điều động tổ bay giàu kinh nghiệm cùng trực thăng hiện đại EC-225 xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh nhân là ngư dân Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1980, quê ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), được chẩn đoán mắc bệnh giảm áp type 2 do lặn sâu, ở giờ thứ 21, mức độ nặng, tổn thương đa cơ quan (tuần hoàn, hô hấp, thận, thần kinh) và có biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp khó hồi phục; tiên lượng nguy cơ hít sặc, tắc mạch, liệt tiến triển, suy đa cơ quan vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá đảo Song Tử Tây, do đó cần khẩn trương vận chuyển bằng trực thăng về đất liền để cấp cứu.

Khoảng 21 giờ ngày 5/9, trực thăng cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, bay ra đảo Trường Sa tiếp dầu, sau đó tới 2 giờ 50 phút ngày 6/9 đã hạ cánh xuống đảo Song Tử Tây. Tổ cấp cứu nhanh chóng tiếp cận, đưa bệnh nhân lên trực thăng.

Sau nhiều giờ bay vượt sóng gió, trực thăng đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175, bàn giao bệnh nhân cho các bác sĩ tiếp tục điều trị, kịp thời giành lại sự sống cho ngư dân.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù phải bay đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp, thời gian bay dài, cất hạ cánh tại nhiều điểm, nhưng đơn vị đã triển khai công tác chuẩn bị khẩn trương, đúng quy trình; hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân và các lực lượng liên quan để xử lý tốt mọi tình huống.

Tổ bay phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

