Xuất kích trong đêm: Hải đội Biên phòng 2 cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 11/9, Hải đội Biên phòng 2 Đà Nẵng nhận được thông tin về một vụ tai nạn nghiêm trọng trên biển.

Người bị tai nạn là thuyền viên Nguyễn Văn Nam (47 tuổi), trên tàu ĐNa-91308-TS do ông Nguyễn Văn Bảy làm thuyền trưởng. Trong quá trình khai thác thủy sản, thuyền viên Nguyễn Văn Nam bị cáp tời trên tàu đập mạnh vào gáy, gây chấn thương nghiêm trọng, mất ý thức và nôn mửa.

Mặc dù tàu cá đã chủ động đưa nạn nhân về bờ, nhưng nhận thấy thời gian để tàu cá di chuyển về bờ gần nhất lên đến hơn 12 giờ 30 phút, rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và thời gian cấp cứu là yếu tố quan trọng. Vì vậy, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã quyết định ra lệnh khẩn cấp, điều động lực lượng Biên phòng hỗ trợ cứu nạn.

Hình trái: Tàu BP 08-98-01 tiếp cận tàu cá có thuyền viên gặp nạn lúc rạng sáng. Hình bên phải: Sau khi sơ cứu, nạn nhân được khẩn trương đưa qua Tàu Biên phòng cơ động về bờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhận lệnh Chỉ huy Trưởng, lúc 3 giờ 48 phút sáng, Hải đội Biên phòng 2 đã điều động tàu BP 08-98-01, với 9 cán bộ chiến sĩ, do Đại úy Phan Hoàng Long - Phó Hải đội trưởng chỉ huy thực hiện nhiệm vụ. Tàu BP 08-98-01 đã xuất kích ngay trong đêm, hướng tới vị trí tàu cá gặp nạn cách Cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15, Đồn Biên phòng Sơn Trà khoảng 25,4 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Lúc 5 giờ 29 phút sáng, tàu BP 08-98-01 đã tiếp cận tàu ĐNa-91308-TS tại vị trí cách Đồn Biên phòng Sơn Trà khoảng 18,4 hải lý. Lực lượng Biên phòng phối hợp với cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115 đã tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa ngư dân gặp nạn qua tàu Biên phòng.

Chỉ huy tàu ĐNa-91308-TS đã chỉ huy biên đội nhanh chóng cơ động về bờ, đến khoảng 06 giờ 45 phút sáng, tàu BP 08-98-01 đã cập cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15, Đồn Biên phòng Sơn Trà an toàn, Trung tâm Cấp cứu 115 đã bố trí phương tiện chờ sẵn đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Nhờ vậy, ghi nhận hiện nay, tình trạng sức khỏe ngư dân ổn định hơn.

Video Tàu biên phòng kịp thời cơ động tiếp cận và đưa thành công ngư dân gặp nạn trên biển về đến bờ an toàn. (Nguồn: Hải đội Biên phòng 2)

Công tác cứu nạn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhờ vào sự phối hợp kịp thời giữa Hải đội Biên phòng 2, Trung tâm Cấp cứu 115 và các đơn vị liên quan. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự quyết đoán và kịp thời của lực lượng Biên phòng, giúp bảo vệ tính mạng của ngư dân trên biển./.