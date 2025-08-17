7 giờ mật phục, 7 giây bắt sống: Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây ma túy ‘khủng’ ở Đà Nẵng

Ngày 17/8, Thành ủy – Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án QB525, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đà Nẵng và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy miền Trung, vì phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gần 300kg ma túy vào Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương chiến công của Ban Chuyên án QB525, nếu lượng ma túy này lọt ra ngoài, hậu quả với người dân và an ninh trật tự sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, từ vụ bắt ma túy lớn này còn cho thấy vấn đề tội phạm đang trở thành thách thức đối với các lực lượng chức năng, vì vậy cần phải thường xuyên túc trực, cảnh giác.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (đứng), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi khen thưởng đột xuất. Cùng dự có ông Nguyễn Đình Vĩnh (ngồi), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Triết cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao cảnh giác, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ thành phố.

Từ chiến công trên, Thành ủy – Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng quyết định khen thưởng 8 tập thể, 22 cá nhân trực tiếp tham gia Ban Chuyên án QB525, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2025 Bộ đội Biên phòng phát hiện đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên Quốc gia. Ngay sau đó, lực lượng đã thành lập Ban Chuyên án QB525, tổ chức từ sự phối hợp giữa các lực lượng Biên phòng tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung và các lực lượng liên quan.

Lượng ma túy lớn thu giữ trong chuyên án QB525. (Ảnh: Nguồn Bộ đội Biên phòng)

Qua điều tra, Ban Chuyên án xác định đường dây này tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua Quảng Trị đến Đà Nẵng và ra quốc tế.

Xác định nhóm đối tượng tội phạm có quy mô lớn, xuyên Quốc gia, manh động và có thể sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, Ban Chuyên án QB525 đã nghiên cứu kỹ tình hình, lên các phương án “cất lưới” chặt chẽ.

Vào khoảng 2h sáng 15/8, các mũi trinh sát đã bắt đầu triển khai theo kế hoạch đã định, tổ chức mật phục gần 7 giờ đồng hồ, đến khoảng 9h cùng ngày, hiệu lệnh được phát ra, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt vây ráp 2 xe ô tô của nhóm đối tượng tại địa bàn phường Hải Vân.

Quá trình vây ráp diễn ra đồng loạt, khiến các đối tượng bất ngờ nên chỉ trong vòng 7 giây, toàn bộ các mũi trinh sát đã khống chế được tình hình, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Video vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển gần 300kg ma túy. (Nguồn: Bộ đội Biên phòng)

Tang vật thu giữ 295,5 kg ma túy các loại, 02 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L, các lực lượng thu giữ thêm 02 khẩu súng (01 súng AK, 01 súng tự chế) và 07 viên đạn.

Hiện vụ án đang được các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng./.

