Phát hiện 145 người dương tính với ma túy tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ

Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 145 trường hợp dương tính với ma túy tại 2 cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, các lực lượng chức năng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì; các phòng nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà với khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ “đột kích” kiểm tra nhà hàng Nonstop (phường Đông Hà) và vũ trường Victory (phường Nam Đông Hà).

Tại nhà hàng Nonstop, lực lượng chức năng phát hiện 26 bàn khách, trong đó 7 bàn với 27 người đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười; 3 bàn với 21 khách có hành vi sử dụng bóng cười.

Các lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại kho của nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 21 bình khí nén. Qua xét nghiệm nhanh 141 trường hợp, các lượng chức năng phát hiện có 79 người dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm trên, tại vũ trường Victory, lực lượng chức năng phát hiện 23 bàn với 103 khách, trong đó 5 bàn với 25 người đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh 125 trường hợp, có 66 người dương tính với ma túy.

Kiểm tra kho của vũ trường này, lực lượng chức năng phát hiện 22 bình khí nén chứa khí N2O (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa sử dụng cùng 23 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Như vậy, qua kiểm tra 2 cơ sở, các lực lượng chức năng xác định có 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu vi phạm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

