Khởi tố 6 vụ án trong vụ triệt phá điểm sử dụng ma túy quy mô lớn tại Phan Thiết

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 22 bị can liên quan đến điểm sử dụng ma túy tại quán Paris Night (thành phố Phan Thiết) sau thời gian tạm giữ hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 6 vụ án hình sự, trong đó có 5 vụ án với 19 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ án với 3 bị can về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Như tin TTXVN đã đưa, vào đêm 1/5 đến rạng sáng 2/5, Công an tỉnh Bình Thuận huy động hơn 200 cảnh sát được chia làm 3 mũi bao vây toàn bộ quán Paris Night.

Lực lượng chức năng khống chế 154 khách đang có mặt tại quán, trong đó cảnh sát đã khống chế 5 bàn VIP bắt quả tang 42 thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật.

Rạng sáng 2/5, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh Trọng Toản (sinh năm 1968, quê quán Nghệ An), tạm trú thành phố Phan Thiết, là chủ quán Paris Night.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Mạnh Trọng Toản không trực tiếp ra mặt kinh doanh mà làm thủ tục sang tên cho cháu là Trần Mạnh Anh (sinh năm 1993, ngụ thành phố Phan Thiết) làm điều hành. Toản kiểm soát qua hệ thống camera, chỉ đạo từ xa.

Trần Mạnh Anh đã cấu kết với nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng hơn 80 nhân viên làm vệ sỹ, tiếp tân, phục vụ... canh gác, giám sát nghiêm ngặt từ cổng vào đến phòng vệ sinh.

Trần Mạnh Anh sử dụng hầu hết những đối tượng "đầu gấu," có sử dụng công cụ hỗ trợ, hung khí chống trả khi chúng thấy nghi ngờ. Chúng phân chia các khu vực bảo vệ như tủ điều khiển thiết bị điện, cầu dao tổng, trổ các lối thoát hiểm, để khi có bất kỳ biến động lập tức chúng sập nguồn cầu dao điện, nhanh chóng tẩu tán ma túy và tẩu thoát ra ngoài.

Quán Paris Night từ lâu được biết đến là quán bar trá hình, thu hút rất đông đảo thành phần nghiện ngập, hút chích tập trung tại đây. Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa tụ điểm phức tạp này vào tầm ngắm để đấu tranh triệt xóa.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch và bằng mọi cách tập trung triệt xóa tụ điểm này trong thời gian sớm nhất.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

