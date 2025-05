Chuyên án ma túy liên quan đến Bùi Đình Khánh: Bắt giữ thêm 3 đối tượng

Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy quy mô lớn, liên tỉnh khiến 1 cán bộ công an hy sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin, nâng tổng số đối tượng bị bắt, số ma túy trong chuyên án lên 16 đối tượng và 38 bánh heroin.

Ba đối tượng mới bị bắt đều ở Hà Nội, gồm: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1994, trú tại Thôn 3, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất); Nguyễn Hữu Tráng (sinh năm 1995, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai) và Dương Tiến Tú (sinh năm 1985, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai).

Qua công tác mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Hữu Tráng có liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi biết tin Hà Thương Hải bị bắt cả hai đối tượng này đã bỏ trốn.

Với quyết tâm không bỏ lọt, không khoan nhượng với tội phạm, tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng đến khoảng 22 giờ ngày 5/5/2025, Công an Quảng Ninh đã tổ chức bắt giữ Phương và Tráng khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai và thu giữ 65 viên ma túy tổng hợp, một túi ma túy đá được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong đèn pin.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang cất giấu một lượng lớn ma túy tại khu vườn thuộc khu Bãi Hố Soi, xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai.

Căn cứ lời khai, Công an Quảng Ninh đã khám xét và thu giữ được 13 bánh heroin tại địa điểm nêu trên.

Các đối tượng bị bắt lần lượt: Nguyễn Hữu Tráng; Nguyễn Thị Phương và Dương Tiến Tú đều trú tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quốc Xã/TTXVN phát)

Đến nay, liên quan đến chuyên án trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 16 đối tượng về các tội danh "giết người," "mua bán trái phép chất ma túy," "tàng trữ trái phép chất ma túy," "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng," "che giấu tội phạm."

Lực lượng chức năng thu giữ 38 bánh heroine, 7 túi và 69 viên ma túy tổng hợp, 2 bộ sử dụng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn (không có thuốc nổ và kíp nổ), 7 xe ôtô của các đối tượng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kiên quyết triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi các đối tượng còn lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại Thượng tá Nguyễn Quang Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh: 0912.891.299 để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng ở các tội danh khác liên quan đến chuyên án./.

Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây ma túy liên quan đến Bùi Đình Khánh Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục bắt thêm 8 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, nâng tổng số đối tượng đã bị bắt giữ lên 13.