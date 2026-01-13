Hải Phòng: Tổng kiểm tra, ngăn chặn tội phạm ma túy tại các khu công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, tối 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an xã, phường tổng kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp ở phía Tây thành phố.

Theo Thượng tá Vũ Văn Khải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng thành lập 3 tổ công tác kiểm tra khu nhà ở, khu nhà trọ tại thôn Lai Vu, xã Lai Khê với khoảng 2.000 lao động làm việc trong Khu công nghiệp Lai Vu; khu nhà ở, nhà trọ trên địa bàn xã Cẩm Giàng với khoảng 7.000 lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Hải Dương và Lương Điền; khu nhà ở, nhà trọ tại xã Mao Điền với khoảng 13.000 lao động làm việc ở Khu công nghiệp Phúc Điền và Đại An.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hiện nay, trên địa bàn khu vực phía Tây thành phố có khoảng 20 khu công nghiệp, trong đó, nhiều khu công nghiệp lớn như, An Phát 1, Cộng Hòa, Lai Cách, Lai Vu, Phúc Điền, Phú Thái, Đại An... với hàng chục nghìn lao động trong và ngoại tỉnh.

Theo kiểm tra, số lao động tỉnh ngoài hầu hết đến từ các tỉnh Tây Bắc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và tội phạm lợi dụng khu công nghiệp, dự án tập trung đông lao động để hoạt động phạm tội. Đây cũng là một trong những yếu tố được xác định là nguy cơ tạo nguồn cầu tiêu thụ ma túy, cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Ngay trong tối 12/1, rạng sáng 13/1, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy là công nhân ngoại tỉnh thuê trọ ở xã Mao Điền.

Đợt tổng kiểm tra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường đấu tranh, tấn công quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy tại khu công nghiệp nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hướng tới xây dựng Hải Phòng là thành phố không ma túy./.

