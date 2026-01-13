Xã hội

Hải Phòng: Cứu hộ kịp thời tàu chở hơn 1.200 tấn tro xỉ mắc cạn ở vịnh Lan Hạ

Lực lượng Biên phòng Cát Bà cùng các đơn vị hỗ trợ đã kịp thời cứu hộ tàu chở 1.247 tấn tro xỉ nhiệt điện gặp sự cố bị thủng khoang mũi tại vịnh Lan Hạ, kịp thời ngăn nước tràn, tránh nguy cơ bị chìm.

Minh Thu
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kịp thời cứu hộ tàu vận tải bị đâm va trên vùng biển Cát Bà. (Nguồn: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng)
Ngày 13/1, Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) đã cứu hộ thành công một tàu vận tải gặp sự cố đâm va vào đá ngầm, có nguy cơ chìm tại khu vực vịnh Lan Hạ (quần đảo Cát Bà).

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 13/1, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo khẩn cấp từ anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1992, đang sinh sống tại đặc khu Cát Hải) phát hiện một phương tiện vận tải gặp nạn tại khu vực Cồn Nhện, vịnh Lan Hạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Bà đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải; đồng thời triển khai tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sỹ và một xuồng cao tốc do Trung tá Bùi Anh Tuấn (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà) trực tiếp chỉ huy, nhanh chóng cơ động đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã huy động thêm một xuồng máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Cường cùng tham gia hỗ trợ.

Đến 11 giờ 20 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được tàu vận tải gặp nạn mang số hiệu Hoàng Đạo 36, số đăng ký HD-5556 do ông Hoàng Văn Đạo (sinh năm 1971, trú xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 3 thuyền viên. Tàu gặp sự cố khi đang vận chuyển 1.247 tấn tro xỉ nhiệt điện. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, tàu bị nước tràn vào khoang mũi do va vào đá ngầm tại khu vực Cồn Nhện.

Ngay sau đó, tổ cứu hộ, cứu nạn đã phối hợp với thuyền viên tổ chức bơm nước chống chìm; đồng thời liên hệ, huy động máy nổ, máy bơm hút nước công suất lớn của người dân và thợ lặn chuyên nghiệp ở gần khu vực tàu gặp nạn để xử lý sự cố.

Đến 12 giờ 35 phút ngày 13/1, lực lượng cứu hộ đã ngăn chặn nước tràn vào khoang, giúp tàu tránh được nguy cơ chìm, đảm bảo an toàn cả người và hàng hóa.

Đồn Biên phòng Cát Bà đã liên hệ tàu cứu hộ để hỗ trợ lai dắt; đồng thời tiếp tục phối hợp với thợ lặn và các thuyền viên khắc phục triệt để sự cố của tàu Hoàng Đạo 36./.

