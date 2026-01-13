An Giang: Mùa Xuân mới đã tới nơi đảo xa

Tiếp tục hải trình đến các tuyến biển đảo Tây Nam, sau hoạt động thăm và chúc Tết tại các đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, sáng 13/1, Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí do Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân làm Trưởng đoàn đã cập cầu cảng đảo Nam Du thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.

Tại đây, Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử nạn trong cơn bão số 5 năm 1997 tại Nhà bia tưởng niệm đảo Nam Du.

Sau gần một giờ đồng hồ hành quân, vượt những con dốc đứng với địa hình đóng quân đặc trưng “đồi cao, đảo xa” của các đơn vị Radar, Đoàn công tác đã tới với Trạm Radar 600 Nam Du-đơn vị quân sự quan trọng thuộc quần đảo Nam Du, có nhiệm vụ canh giữ biển trời Tây Nam của Tổ quốc.

Tọa lạc trên đỉnh đồi cao hơn 300m so với mặt nước biển, đối mặt điều kiện khắc nghiệt nhưng kiên cường bám trụ, canh phòng, giám sát trên biển, Trạm Radar 600 Nam Du đã trở thành biểu tượng cho sự hy sinh, canh phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Hoàng Văn Thắng - Trưởng khối Truyền thông và Thương hiệu Agribank và bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó trưởng ban Truyền thông Agribank trao quà cho các đơn vị trên đảo Nam Du. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng hơn 200 thành viên Đoàn công tác và các cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết sôi động và đầy ý nghĩa.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Đoàn công tác cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các lực lượng đóng quân trên đảo Nam Du như Trạm Radar 600 Nam Du, Đồn Biên phòng Nam Du, Trạm Hải đăng Nam Du, trường mầm non An Sơn, trường tiểu học An Sơn…

Đại úy Trần Hữu Toán-Chính trị viên Trạm Radar 600 Nam Du cho biết, những năm qua, đơn vị luôn duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, quan sát, phát hiện, thông báo, quản lý và nắm chắc các mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp; báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp để xử lý các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ; góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia tích cực cùng các lực lượng để phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam…

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn đã chúc cán bộ, chiến sỹ, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên đảo Nam Du vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2026.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: “Hành trình đến với vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc thực sự là một hành trình đầy ý nghĩa. Ở mỗi điểm đảo đến thăm, chúng tôi không chỉ cảm nhận sâu sắc những khó khăn, vất vả, sự nỗ lực và những hy sinh thầm lặng của lực lượng hải quân và bà con nhân dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ gìn bình yên và phát triển kinh tế biển, mà còn tự hào về tình yêu quê hương đất nước, về tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng hải quân và tình cảm quân dân gắn bó keo sơn nơi đảo xa.”

Chia sẻ về hành trình đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân trên các đảo Tây Nam Tổ quốc, ông Hoàng Văn Thắng-Trưởng khối Truyền thông và Thương hiệu Agribank cho biết: “Điều để lại cho tôi và cán bộ Agribank tham gia đoàn công tác ấn tượng và xúc động nhất trong suốt hành trình này chính là tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự lạc quan của cán bộ, chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các đảo xa. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng các anh vẫn giữ vững bản lĩnh, niềm tin và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.”

Nhộn nhịp và đong đầy hương vị mùa Xuân chính là hoạt động cùng nhau gói bánh chưng của cán bộ, chiến sỹ và các thành viên đoàn công tác. Rôm rả cùng nhau cắt lá, đặt khuôn, gói bánh, các chiến sỹ đảo chia sẻ, gói bánh chưng là hoạt động không thể thiếu ở đơn vị khi Tết đến xuân về.

Cán bộ, chiến sỹ và các thành viên đoàn công tác cùng nhau gói bánh chưng Tết. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt được gói bánh chưng với các đại biểu đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo không chỉ làm cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị vơi đi nỗi nhớ quê nhà, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của mỗi chiến sỹ khi biết rằng, dù không được vui Xuân đón Tết bên gia đình, nhưng hoạt động công tác và thực hiện nhiệm vụ của mình luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp lãnh đạo và nhân dân cả nước.

Chị Lê Thị Hằng, Phó trưởng phòng Hỗ trợ phát triển kinh doanh-Văn phòng Agribank Tây Nam Bộ cho biết, đây là lần thứ hai được cùng tham gia gói bánh chưng với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Nam Du. “Qua hoạt động này, chúng tôi cảm nhận được tình cảm của các anh chiến sỹ nơi đảo xa luôn gắn kết, dạt dào cảm xúc yêu thương," chị Lê Thị Hằng vui vẻ nói.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành-Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết, chương trình công tác thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan ban ngành, các địa phương, doanh nghiệp cùng nhân dân cả nước đối với lực lượng hải quân.

“Sự quan tâm và những phần quà của Đoàn công tác là lời động viên thiết thực nhất thể hiện tình cảm trân trọng của đất liền với đảo xa, đồng thời cũng là động lực để cán bộ và chiến sỹ hải quân nói chung và cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa nói riêng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân đã và đang dành cho lực lượng hải quân đang ngày đêm canh giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc,” Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành nhấn mạnh.

Trong không khí rộn ràng của những khúc nhạc Xuân, với sự quan tâm chia sẻ, chân thành, Đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sỹ đã thực sư gần gũi như “người một nhà”: cùng gói bánh chưng, cùng dâng hương, dâng hoa lên ban thờ Tổ quốc và trang trí không gian đón Tết, vui Xuân…

Bên những chậu quất vàng, cành đào thắm được chuyển từ Hà Nội vào, những tà áo dài sắc màu của thành viên đoàn công tác bên sắc áo trắng-xanh của người lính hải quân làm bừng sáng không gian đảo.

Một mùa Xuân mới đã tới nơi đảo xa…/.

