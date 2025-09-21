Bộ đội Đặc khu Côn Đảo gắn kết tình quân dân nơi đảo xa

Ngày 21/9, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu tổ chức chương trình “Bữa cơm 0 đồng” - Ấm tình quân dân với người dân trên địa bàn.

Trong chương trình, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đặc khu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã cùng ngồi dự bữa cơm thân mật, hỏi thăm, chia sẻ với hơn 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đặc khu.

Tại chương trình, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo cùng cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực này.

Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm để duy trì chương trình, góp phần chung tay vì một Côn Đảo nghĩa tình, đoàn kết và phát triển.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố, địa phương và các mạnh thường quân đã bày tỏ sự đồng hành, tiếp tục chung tay ủng hộ, duy trì và nhân rộng chương trình “Bữa cơm 0 đồng” trong thời gian tới, để ngày càng có thêm nhiều người dân khó khăn được sẻ chia.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ Phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo và ban ngành Đặc khu Côn Đảo dùng cơm và trò chuyện cùng người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong sáng 21/9, Tiểu đoàn Bộ binh 2, Đại đội Phòng không 7 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Cà phê sáng tâm tình cùng chiến sỹ.”

Tại chương trình, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa còn giao lưu văn hoá, văn nghệ. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình như những buổi gặp gỡ giữa những người anh em trong gia đình.

Đại tá Trần Văn Chung, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo và lãnh đạo đơn vị đã cùng trao đổi, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sỹ về công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, đời sống vật chất, tinh thần, cũng như những tâm sự, trăn trở trong quá trình công tác nơi hải đảo xa đất liền.

Đại tá Trần Văn Chung cho biết, chương trình “Càphê sáng tâm tình cùng chiến sỹ” không chỉ là khoảng thời gian thư giãn sau những giờ huấn luyện, công tác, mà còn là cầu nối quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ và chiến sỹ, giữa đồng chí, đồng đội và gặp gỡ thân nhân gia đình đến thăm, đoàn kết tình quân dân.

Đây là cách làm góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, thống nhất, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Côn Đảo yên tâm gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

