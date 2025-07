Phát triển Đặc khu Côn Đảo theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống

Chiều 25/7, Đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo về công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, đặc biệt là giai đoạn trước và sau khi vận hành theo mô hình mới, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo cho biết hầu hết các chỉ tiêu kinh tế trong 7 tháng của năm 2025 đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, với 11/12 chỉ tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, một số dự án trọng điểm như kéo điện lưới, xử lý rác tồn đọng ở Côn Đảo đang được triển khai đúng tiến độ.

Theo ông Phan Trọng Hiền, trước ngày 1/7, huyện Côn Đảo (cũ) là một cấp chính quyền đặc thù, không có cấp xã, nên cấp huyện trực tiếp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. Vì vậy, khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý, điều hành tại Đặc khu Côn Đảo cơ bản được kế thừa từ mô hình cũ, có sự chủ động, không bị bỡ ngỡ và ít bị tác động trong vấn đề sắp xếp địa giới hành chính như các địa phương khác.

Người dân trên đảo cũng đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Côn Đảo cũng diễn ra thuận lợi do kế thừa hệ thống trang thiết bị, nhân sự từ huyện cũ.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo cho biết sau hơn 3 tuần đi vào vận hành chính thức, các cơ quan, tổ chức thuộc Đặc khu được đảm bảo về biên chế, nguồn lực (trên cơ sở kế thừa nguyên trạng biên chế, nguồn lực của huyện Côn Đảo cũ), cơ bản đảm bảo hoạt động đồng bộ, chưa phát sinh những vấn đề khó khăn, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu cho biết dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo đã được gửi lấy ý kiến nhiều lần khi còn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và gần đây nhất là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc khu hiện đang rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Về một số khó khăn của Đặc khu, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo cho biết hiện nay, giao thông kết nối từ đất liền ra đảo còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là đường hàng không và tàu biển. Sân bay hiện tại nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, đi lại của người dân, du khách ra Côn Đảo. Tàu biển phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, không thể vận chuyển khi thời tiết bất lợi như gió lớn, sóng to vào mùa mưa. Kinh tế của Côn Đảo chủ yếu là dịch vụ, du lịch. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chủ yếu là du lịch tâm linh, các loại hình khác chưa phát triển.

Bên cạnh đó, Đặc khu Côn Đảo cũng gặp một số khó khăn và kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ như xem xét bổ sung nhân sự kế toán, nâng cấp đường truyền kết nối để hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được thông suốt, hiệu quả; đồng thời, tiếp tục chính sách hỗ trợ cho cán bộ công tác tại Côn Đảo, tăng thêm nhân sự cho chính quyền đặc khu và cán bộ y tế công tại Trung tâm Y tế Quân dân y; đầu tư dự án hạ ngầm lưới điện, nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo đề xuất thành phố xem xét, sớm triển khai mô hình, đề án đảo xanh, đảo thông minh cho Côn Đảo phù hợp với những định hướng, quy hoạch phát triển của đảo trong tương lai; cho phép phương tiện xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện hoạt động, phù hợp với thực tế tại Côn Đảo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ban Đảng, Sở, ngành đã trao đổi, trả lời và hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và biểu dương sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo đã đạt được những kết quả trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; đồng thời đề nghị lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp tham mưu giải quyết một số kiến nghị của Đặc khu Côn Đảo; trong đó có vấn đề về đường truyền, trang thiết bị, nhân sự.

Theo ông Nguyễn Văn Được, bản sắc của Côn Đảo là không khí trong lành, cuộc sống an bình, an ninh trật tự được đảm bảo, thiên nhiên còn hoang sơ; văn hóa có nhiều di tích lịch sử và cũng là địa danh tâm linh. Các yếu tố này cần cộng sinh lẫn nhau và kinh tế biển sẽ là động lực phát triển cho Côn Đảo. Do đó, Đặc khu Côn Đảo phải phát triển theo hướng phát triển xanh, bản sắc và đáng sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng một chiến lược phát triển cho Côn Đảo tầm nhìn từ năm 2030 đến năm 2050.

Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh lại quy hoạch chung Côn Đảo, cập nhật những thông tin, yếu tố, ý tưởng mới.

Về vấn đề chuẩn bị Đại hội, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Côn Đảo cần cập nhật thêm một số nội dung, đặc biệt là các vấn đề định hướng chiến lược vào dự thảo văn kiện. Đại hội phải hoàn thành trước 22/8/2025./.

