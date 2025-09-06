TP Hồ Chí Minh: Phẫu thuật thành công ca nội soi đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 6/9, các y, bác sỹ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa do bị viêm cho một bệnh nhân nam, 36 tuổi, ngụ tại đặc khu Côn Đảo.

Đây là ca phẫu thuật nội soi đầu tiên được triển khai tại địa phương này.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng hố chậu phải. Qua thăm khám, xét nghiệm và siêu âm, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.

Bác sỹ Lý Bảo Duy, Bệnh viện Bình Dân đang được điều động luân phiên ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã hội chẩn từ xa với Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và được chỉ định can thiệp phẫu thuật.

Với hệ thống máy phẫu thuật nội soi hiện đại vừa được ngành Y tế trang bị cho Trung tâm, ca mổ được thực hiện lúc 16 giờ cùng ngày, diễn ra thuận lợi và thành công.

Đây là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên của đoàn bác sỹ chuyên khoa luân phiên đến công tác tại đặc khu Côn đảo. Qua đó thể hiện bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân Côn Đảo, giúp giảm áp lực chuyển tuyến và hỗ trợ cấp cứu kịp thời ngay tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 3/9, đã có 7 bác sỹ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Đây là đợt đầu tiên nằm trong chương trình luân phiên bác sỹ chuyên khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh đến công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Các bác sỹ luân phiên ra Côn Đảo đợt 1 đang công tác tại 6 bệnh viện lớn của Thành phố Hồ Chí Minh gồm Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với các chuyên khoa sản, nhi, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, nội tổng quát và lọc thận.

Trong chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo lần này, các bác sỹ không chỉ khám, chữa bệnh cho người dân Côn Đảo mà còn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế địa phương./.

