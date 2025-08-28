TP Hồ Chí Minh: Nâng hỗ trợ chữa khúc xạ mắt với công dân đi nghĩa vụ quân sự

Chiều 28/8, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết nâng hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lên mức tối đa không quá 25 triệu đồng.

Đối tượng thụ hưởng từ quyết định nói trên bao gồm các công dân thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định do có tật khúc xạ về mắt, tình nguyện điều trị tật khúc xạ và được bác sỹ chuyên khoa mắt thăm khám, đánh giá đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định sau khi điều trị tật khúc xạ mắt (bao gồm cả trường hợp sau khi phẫu thuật điều trị tật khúc xạ được khám và đánh giá không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định do những biến chứng trong và sau phẫu thuật).

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 12,5 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật 1 mắt (hiện đang áp dụng mức 9,8 triệu đồng) và tối đa không quá 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật 2 mắt (so với mức 19,6 triệu đồng hiện nay).

Mức tăng hỗ trợ chi phí phẫu thuật (khoảng 28%) so với mức đang áp dụng hiện nay theo Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trên cơ sở tham khảo giá của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và có hỗ trợ giá của Bệnh viện (30%), phù hợp với thực tế và khả năng cân đối của ngân sách.

Theo Hội đồng Nhân dân thành phố, thực hiện Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) không ban hành chính sách này), trong năm 2024-2025, đã có 683/9.896 trường hợp (6,9%) được hỗ trợ.

Việc thực hiện chính sách nói trên mang lại hiệu quả tích cực trong việc góp phần đảm bảo nguồn tuyển quân, chất lượng thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh của Thành phố và thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của lực lượng thanh niên; góp phần giảm chi phí cho gia đình có con em đi nghĩa vụ; tiếp tục góp phần giải quyết những khó khăn về nguồn tuyển quân; củng cố và nâng cao chất lượng của công dân nhập ngũ trước khuynh hướng ngày càng có nhiều thanh niên bị tật khúc xạ về mắt.

Cũng tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho các đối tượng được hưởng chế độ này trên địa bàn thành phố lên mức 650.000 đồng/tháng, thay cho mức hưởng hiện nay là 600.000 đồng/tháng tại các địa phương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (cũ); 500.000 đồng tại tỉnh Bình Dương (cũ) và 625.000 đồng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Theo Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tổng kinh phí dành cho trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn địa bàn Thành phố theo mức mới là khoảng 1.488 tỷ đồng/năm. Mức hỗ trợ mới được tính toán trên cơ sở phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố hiện nay, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, góp phần đảm bảo tính tương đồng và phát huy hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mức tối đa 300 triệu đồng/người để giải quyết việc làm và mở rộng việc làm.

Mỗi đối tượng được hỗ trợ 1 chu kỳ vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với hình thức cho vay bằng tín tín chấp trong thời hạn vay tối đa 120 tháng, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hưởng lương từ ngân sách nhà nước được điều động, phân công, bố trí địa điểm làm việc trực tiếp toàn thời gian, có sự thay đổi địa bàn giữa tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh (trước khi sắp xếp) và chưa được bố trí nhà ở công vụ theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ 10,4 triệu đồng/người/tháng; hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 0,9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/người/tháng; hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7, không có hệ số phụ cấp chức vụ và người lao động được hỗ trợ 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà là từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2027./.

Chi tiết về mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự Từ 5/8, Nghị định 218/2025 của Chính phủ có hiệu lực, tăng mức phạt với đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân