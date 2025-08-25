Lần đầu tổ chức thi sát hạch lái xe tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng A1 và A cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên được tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở hải đảo xa xôi có thể dự thi ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển vào đất liền, tốn nhiều thời gian và chi phí như trước.

Để đảm bảo tốt công tác tổ chức thi sát hạch cho hơn 700 người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị và sân sát hạch. Các kỳ sát hạch được tổ chức khoa học, minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Đối với Đặc khu Côn Đảo, việc cấp Giấy phép lái xe đã được triển khai từ ngày 1/3/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông. Riêng công tác sát hạch, đến nay chúng tôi đã phối hợp với trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi lần đầu tiên vào ngày 25/8. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân hoàn thành sát hạch ngay trong ngày. Ngay sau khi thí sinh đạt yêu cầu, hồ sơ sẽ được cập nhật và cấp giấy phép lái xe trên hệ thống VNeID, giúp người dân có thể sử dụng ngay cả khi chưa kịp nhận bản cứng.”

Đặc khu Côn Đảo (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025. Côn Đảo nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hơn 230 km về phía Đông Nam, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ.

Dự kiến đến năm 2025, dân số tại đặc khu đạt hơn 10.000 người. Vì vậy, việc tổ chức sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân nơi đây luôn được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/3/2025 đến nay, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, Công an Thành phố đã tổ chức 404 kỳ sát hạch lái xe cho hơn 200.000 thí sinh, trong đó có 118.000 thí sinh đạt yêu cầu.

Đến nay, hoạt động sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe tại Thành phố cơ bản được giải quyết ổn thỏa; tình trạng tồn đọng hồ sơ gần như không còn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại và hành nghề hợp pháp của người dân./.

