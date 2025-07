Thành phố Hồ Chí Minh: Đêm khuya vẫn tổ chức thi sát hạch lái xe ôtô

Nhằm giải quyết số lượng lớn hồ sơ đăng ký thi giấy phép lái xe đang tồn đọng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác tổ chức sát hạch làm việc từ sáng sớm đến quá nửa đêm.

Hiện thành phố đang triển khai 9 hội đồng sát hạch, mỗi hội đồng huy động 12-13 cán bộ để xử lý trung bình khoảng 6.000 hồ sơ mỗi ngày, bao gồm cả thi sát hạch ôtô và môtô.

Nhiều ngày qua, hình ảnh các kỳ thi sát hạch lái xe diễn ra tới tận đêm khuya không còn là chuyện lạ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận tại một số trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố, không khí thi cử diễn ra khẩn trương, kéo dài đến tận 22 giờ đêm, thậm chí có trường hợp kéo sang ngày hôm sau nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Tại Trung tâm Sát hạch lái xe Miền Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đến 22 giờ ngày 29/7, hàng trăm thí sinh vẫn miệt mài ngồi chờ đến lượt thi. Khu vực thi sát hạch được thắp đèn khắp nơi. Dù mệt mỏi, nhiều thí sinh vẫn kiên nhẫn chờ để hoàn tất phần thi, sớm có giấy phép lái xe phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc.

Hội đồng tổ chức thi sát hạch lái xe giải quyết hồ sơ cho học viên xuyên đêm trong tháng 7/2025. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Thí sinh Phạm Trần Minh Duy, đến từ phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi vừa hoàn thành phần thi thực hành lúc 22 giờ sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã thi đậu. Nhiều ngày qua đã tập trước vào buổi tối nên lúc thi không còn bỡ ngỡ. Sân sát hạch được trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, biển báo rõ ràng, các thầy hỗ trợ tận tình nên việc thi rất suôn sẻ. Thi ban đêm có phần khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế nhưng không phải là trở ngại nếu có sự chuẩn bị tốt."

Cũng có mặt tại khu vực chờ thi, chị Nguyễn Thu Huyền, ngụ phường Tân Sơn, chia sẻ thi vào ban đêm, chị thấy hơi mệt và lo lắng, nhưng được thi vào thời điểm này là điều rất đáng mừng.

"Tôi cố gắng chờ một chút để thi thật tốt, sớm lấy được bằng lái," chị Huyền nói.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa tháng 5/2025, theo quy định của Chính phủ, nhiệm vụ tổ chức thi sát hạch giấy phép lái xe được chuyển từ ngành giao thông-vận tải (cũ) sang ngành công an nên cần thời gian tiếp nhận, hệ thống lại hồ sơ quản lý và tổ chức thi sát hạch. Vì vậy, một lượng lớn hồ sơ dự thi còn bị tồn đọng. Đến đầu tháng 7/2025, ngành công an mới có thể tổ chức những buổi sát hạch đầu tiên.

Thượng tá Lê Chí Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sát hạch lái xe Miền Đông, cho biết học viên phải thi khuya do số lượng đăng ký tăng đột biến gấp 2-3 lần so với trước đây. Có ngày, trung tâm tổ chức tới 5 kỳ thi, giải quyết từ 780-800 hồ sơ trong một ngày.

Trung tâm đã bố trí giáo viên và học viên ôn luyện vào buổi tối trước khi thi để làm quen với điều kiện ánh sáng.

"Các kỳ thi kéo dài đến khuya nhưng vẫn được tổ chức trật tự, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và an toàn. Tỷ lệ thi đậu giữa ban ngày và ban đêm gần như tương đương bởi học viên được ôn luyện đầy đủ cả về kỹ năng lẫn điều kiện thi," Thượng tá Lê Chí Cường nói.

Hiện nay, cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hơn 250 kỳ thi sát hạch lái xe với gần 140.000 thí sinh, cao điểm có ngày tổ chức 9 kỳ sát hạch cho hơn 6.000 người.

Việc đẩy mạnh tổ chức sát hạch, kể cả ban đêm nhằm giải quyết nhanh chóng nhu cầu chính đáng của người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn tất việc sát hạch và cấp giấy phép cho toàn bộ thí sinh đủ điều kiện trong tháng 7/2025./.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trước 30/7 Cục Cảnh sát Giao thông đẩy mạnh cấp đổi, sát hạch giấy phép lái xe trước hạn cuối ngày 30/7, đảm bảo công tác an toàn, trật tự giao thông hiệu quả.