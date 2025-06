Hà Nội: Khởi động lại công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô

Ngày 24/6, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức lễ khai mạc kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô sau khi tiếp quản công tác này từ ngày 1/3.

Nhiều tháng qua, do việc bàn giao, tiếp quản giữa các bên, công tác sát hạch lái xe bị tạm ngừng, nay được khởi động lại.

Thực hiện nghị định của Chính phủ, từ ngày 1/3, lực lượng Công an nhân dân tiếp quản công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Để đảm bảo mọi khâu diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tiếp nhận bàn giao, chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ.

Việc tổ chức kỳ sát hạch thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng trong việc thực hiện nghiêm túc, công tâm, minh bạch, chính xác và đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế và chức năng quản lý về trật tự an toàn giao thông.

Giấy phép lái xe là điều kiện pháp lý bắt buộc nhằm đánh giá khách quan năng lực thực tế của các thí sinh, đảm bảo người điều khiển phương tiện đủ kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh, sự kiện này là minh chứng cho sự nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, đồng thời mong muốn các thí sinh phát huy tối đa năng lực, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành tốt phần thi của mình.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi lý thuyết và thực hành lái xe trong sa hình. Một số học viên cho biết rất hồi hộp bởi lần đầu có giám thị là Cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài thi, lực lượng chức năng đã động viên và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị các khâu sát hạch.

Theo Công an thành phố Hà Nội, kỳ sát hạch là phương thức hiệu quả đánh giá khách quan năng lực thực tế của các thí sinh, góp phần đảm bảo người điều khiển xe ôtô có đủ kiến thức luật giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông./.

Từ ngày 1/6/2025, áp dụng bộ 600 câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe mới So với bộ đề trước đây, số lượng câu hỏi vẫn giữ nguyên, nhưng nhiều câu hỏi được sửa đổi, bổ sung các câu hỏi tình huống thực tế khiến việc học mẹo, học vẹt không còn hiệu quả.