Công an TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc kỳ thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho 500 học viên tại Trung tâm sát hạch lái xe Hóc Môn và Trung tâm sát hạch lái xe Tân Phú.

Đây là kỳ thi đầu tiên do đơn vị này tổ chức sau hơn 2 tháng tiếp nhận chức năng quản lý.

Ghi nhận tại Trung tâm sát hạch lái xe Tân Phú, trực thuộc Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu giờ chiều đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho phần thi lý thuyết và thực hành lái xe môtô.

Tại khu vực làm thủ tục, lực lượng Cảnh sát giao thông và nhân viên trung tâm phát phiếu thông tin, hướng dẫn tận tình thí sinh làm các thủ tục.

Trước khi vào thi, các thí sinh phải qua khu vực kiểm diện để xác nhận đúng người đăng ký.

Trong chiều nay, có khoảng 300 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi sát hạch, hầu hết thí sinh bày tỏ vui mừng vì được chính thức dự thi sau thời gian chờ đợi.

Anh Nguyễn Trường Sơn, ngụ quận Tân Bình, bày tỏ niềm vui khi được tham gia kỳ thi sát hạch đầu tiên do Công an Thành phố tổ chức.

Anh Sơn cho biết thời điểm chưa thi anh có cảm giác lo lắng, hồi hộp, sau khi đã hoàn thành phần thi thực hành và nhận được kết quả thông báo đạt, tâm trạng rất vui. “Mong vài ngày tới sẽ sớm nhận được bằng lái để tham gia giao thông thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật,” anh Sơn chia sẻ.

Có mặt tại buổi khai mạc kỳ thi sát hạch môtô tại Trung tâm sát hạch lái xe Tân Phú, Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội sát hạch, cấp phép lái xe cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã tập huấn cho 245 sát hạch viên để chuẩn bị cho công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới.

Trung tá Trương Trần Minh Tuấn thông tin thêm thực hiện Thông tư số 12 của Bộ Công an, trong đợt thi lần này có nhiều điểm khác biệt nhằm tạo điều kiện cho thí sinh, người dân khi tham dự thi. Cụ thể, trong 3 phần thi lý thuyết, thực hành, đường trường, thí sinh nếu thi trượt 1 nội dung thì vẫn được tiếp tục thi nội dung khác, trong khi trước đây khi thí sinh thi trượt 1 nội dung thì sẽ phải thi lại vào ngày khác.

Theo thống kê của Cảnh sát giao thông, hiện có khoảng 119.000 hồ sơ đăng ký thi bằng lái còn tồn đọng do quá trình chuyển giao công tác quản lý từ Sở Giao thông Vận tải qua Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết tình trạng này và giải quyết các hồ sơ mới, sắp tới Công an Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình để giải quyết hiệu quả./.

