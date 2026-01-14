Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh từ quyết tâm đến hành động

Trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối liên vùng, giảm tải cho khu vực nội đô và mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương.

Đối với tỉnh Tây Ninh, đoạn tuyến Vành đai 4 đi qua địa bàn không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành trục động lực chiến lược, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Hình thành trục giao thông chiến lược

Dự án có chiều dài gần 160km đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn thiện có quy mô đường cao tốc cấp 100, 8 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/h; đường bên, đường gom tối thiểu 02 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Trong giai đoạn 1 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng đường cao tốc quy mô 4 làn xe; đường bên, đường gom bố trí không liên tục, tùy theo nhu cầu vận tải và sự phát triển dọc hai bên tuyến.

Riêng đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tây Ninh có chiều dài lớn nhất với 78,3 km (bao gồm 3,8 km cuối tuyến thuộc Thành phố Hồ Chí Minh).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền đối với 3/10 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1-4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công; dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương có tổng mức đầu tư gần 20.500 tỷ đồng và dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc đoạn từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP.

Ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) tổ chức họp dân để công bố chủ trương đầu tư, thông báo thu hồi đất và triển khai kế hoạch kê biên, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho rằng dự án Vành đai 4 có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội không chỉ đối với Tây Ninh mà còn cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi hoàn thành, đoạn Vành đai 4 qua Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo phát triển của tỉnh. Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn mà còn mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt là dọc hành lang tuyến.

Hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ là yếu tố then chốt giúp Tây Ninh thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại-dịch vụ. Các khu, cụm công nghiệp gắn với tuyến Vành đai 4 sẽ có điều kiện phát triển nhanh hơn, nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh tác động kinh tế, dự án còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, tạo điều kiện để các địa phương dọc tuyến quy hoạch, hình thành các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc kết nối thuận lợi cũng giúp mở rộng không gian giao thương, du lịch, tăng cường giao lưu kinh tế-văn hóa giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đảm bảo khởi công theo đúng tiến độ

Theo yêu cầu của Chính phủ, nhóm các dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công sẽ khởi công trước ngày 30/6 và nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư sẽ khởi công xây dựng trong quý 4/2026; hoàn thành dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành các nghị quyết, tỉnh đã tổ chức triển khai nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan; giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị dự án các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư; đồng thời, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đảm bảo theo các mốc tiến độ mà Chính phủ giao.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phước Vĩnh Tây, Tây Ninh giải đáp các kiến nghị của người dân và thông tin các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án, ngay từ sớm, tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương vào cuộc. Công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định phạm vi thu hồi, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai đồng bộ, bài bản.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bảo đảm quá trình thực hiện thống nhất, đúng quy định và công khai, minh bạch.

Tại các xã có tuyến Vành đai 4 đi qua, chính quyền cơ sở xác định đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm chính trị gắn với lợi ích lâu dài của địa phương.

Ông Huỳnh Minh Trí, Bí thư Đảng ủy xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh cho biết ngay khi có chủ trương triển khai dự án Vành đai 4, xã đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đây là dự án vì lợi ích chung.

Đa số người dân đồng thuận, sẵn sàng phối hợp với chính quyền trong kiểm kê đất đai, tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương đầu tư và ban hành thông báo thu hồi đất; đơn vị chuyên môn đang tiến hành công tác kê biên, kiểm đếm và các thủ tục liên quan để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng.

Tương tự, tại xã Long Cang, ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chi Minh đi qua địa bàn xã khoảng 6,5km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án khoảng 4,8ha.

Xã đã tiến hành các thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất, hiện nay ngành chức năng đang tiến hành công tác kê biên, kiểm đếm tài sản gắn liên đất đai với khối lượng đạt gần 20%.

Về phía đơn vị được giao chuẩn bị và triển khai dự án, công tác khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật, phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng được thực hiện song song nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh) cho biết để đảm bảo tiến độ, Ban đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho cá nhân phụ trách các dự án thành phần và lãnh đạo phụ trách dự án, bảo đảm bám sát tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; đồng thời, tăng cường huy động nhân lực có kinh nghiệm, phối hợp với các đơn vị tư vấn đủ năng lực để đẩy nhanh công tác khảo sát, lập, thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Riêng đối với thành phần giải phóng mặt bằng, đến nay, công tác triển khai đang được thực hiện khẩn trương và đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát phạm vi thu hồi đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp các xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An đã vận dụng cơ chế đặc thù mà Chính phủ cho phép để triển khai song song công tác lập quy hoạch và lập thiết kế cơ sở đối với 6 khu tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tại các xã Hòa Khánh, Đức Huệ, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc, Tân Tập nhằm đáp ứng tiến độ, tạo cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng, hạn chế tối đa việc chậm trễ do thiếu mặt bằng sạch.

“Với tiến độ hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban đánh giá khả năng khởi công dự án theo đúng mốc tiến độ Chính phủ yêu cầu là khả thi,” Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và chủ đầu tư, cùng sự đồng thuận của người dân, công tác chuẩn bị triển khai đoạn Vành đai 4 qua Tây Ninh đang được đẩy nhanh theo đúng kế hoạch. Đây là tiền đề quan trọng để dự án sớm được khởi công, từng bước hình thành trục giao thông chiến lược, góp phần đưa Tây Ninh hòa nhịp sâu hơn vào quá trình phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ và cả nước./.

