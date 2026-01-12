MobiFone "bắt tay" ACV thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng sân bay thông minh

Tin từ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ngày 12/1 cho hay đơn vị này và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ và hạ tầng hàng không quốc gia.

Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là phát huy tối đa thế mạnh của hai bên để triển khai hạ tầng viễn thông hiện đại và các giải pháp chuyển đổi số tại hệ thống các cảng hàng không do ACV quản lý.

Đặc biệt, thỏa thuận nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia, điển hình là Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nhằm xây dựng mô hình sân bay thông minh (Smart Airport) ngay từ giai đoạn đầu khai thác. Đáng chú ý, hai bên dự kiến sẽ hợp tác triển khai mạng 5G dùng riêng (5G Private Network) cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Đây được xem là hạ tầng số then chốt phục vụ công tác điều hành thời gian thực với độ trễ thấp và tính bảo mật cao.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, hai bên sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét mở rộng mô hình mạng 5G dùng riêng và các giải pháp số cho các cảng hàng không khác do ACV quản lý. ACV cam kết tạo điều kiện để MobiFone khảo sát, tiếp cận hiện trường và hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa ra các phương án tối ưu chi phí và đảm bảo mỹ quan.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone cho biết, việc kết hợp thế mạnh của MobiFone về hạ tầng viễn thông, mạng 5G, dữ liệu, nền tảng số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin với kinh nghiệm của ACV trong quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống cảng hàng không quy mô lớn sẽ tạo cơ sở triển khai các giải pháp số hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, khai thác và chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ hợp tác để hai bên cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành các chương trình, dự án cụ thể, có lộ trình rõ ràng và hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch MobiFone cho hay hợp tác này là cơ sở quan trọng để hai bên cùng nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới như mạng 5G, mạng 5G dùng riêng, IoT, các nền tảng dữ liệu lớn, trung tâm điều hành thông minh và các giải pháp số phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo đảm an ninh - an toàn hàng không. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía ACV, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho hay đơn vị này có nhu cầu hợp tác với các đối tác, tập đoàn viễn thông - công nghệ lớn, uy tín để triển khai công tác chuyển đổi số.

Ông cũng cho rằng việc hợp tác với MobiFone chính là giải pháp căn cơ để xây dựng ngay từ đầu một nền tảng hạ tầng số đồng bộ, tiên tiến, đủ năng lực tiếp cận các mô hình sân bay thông minh, sân bay số ngang tầm khu vực và quốc tế./.

