Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới

Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chính thức soán ngôi Apple để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, đánh dấu lần đầu tiên "gã khổng lồ" tìm kiếm vượt qua nhà sản xuất iPhone trên bảng xếp hạng giá trị kể từ năm 2019.

Kết thúc phiên ngày 7/1, vốn hóa thị trường của Alphabet đạt 3.890 tỷ USD, vượt mức 3.850 tỷ USD của Apple. Khoảng cách này tiếp tục được nới rộng trong phiên 8/1 khi cổ phiếu Alphabet tăng thêm 1%, đưa giá trị công ty lên 3.940 tỷ USD, bỏ xa mức 3.840 tỷ USD của Apple.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ việc Google tái định vị thành công hình ảnh từ một "gã khổng lồ" Internet truyền thống sang nhà đổi mới hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù từng chịu sức ép cạnh tranh từ các đối thủ như OpenAI, Google đã tận dụng quy mô để khẳng định lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, cả về phần mềm lẫn phần cứng.

Mô hình AI mới nhất của hãng, Gemini 3, được ghi nhận là vượt trội hơn so với các đối thủ trong nhiều bài kiểm tra. Bên cạnh đó, dòng chip AI do Google từ thiết kế, TPU, đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với Nvidia, thu hút sự quan tâm từ các đối tác lớn như Meta và Anthropic.

Trong năm 2025, Alphabet là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm các công ty công nghệ lớn “Magnificent Seven” (gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) với mức tăng 65%, vượt qua mức tăng 39% của Nvidia. Các nhà phân tích dự báo đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026.

Bước sang năm 2026, thách thức đặt ra cho Alphabet là phải chứng minh khả năng sử dụng nền tảng AI để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng giám sát chặt chẽ hiệu quả sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Nhận định về triển vọng này, chuyên gia phân tích Stacy Rasgon từ Bernstein cho biết thành công của Gemini là tín hiệu tích cực rõ ràng, tuy nhiên trọng tâm hiện đang chuyển dịch từ hiệu suất mô hình đơn thuần sang khả năng ứng dụng sản phẩm và thương mại hóa./.

Hãng Alphabet "ăn nên làm ra" nhờ trang bị công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Riêng mảng điện toán đám mây đã mang lại doanh thu 10,3 tỷ USD cho Alphabet trong quý 2/2024 so với 8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quảng cáo tìm kiếm cũng tăng từ 42,6 tỷ USD lên 48,5 tỷ USD.