CES 2026 - “phong vũ biểu” của ngành công nghệ toàn cầu

Ngày 6/1, Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 chính thức khai mạc tại Las Vegas (Mỹ), tiếp tục khẳng định vai trò là “phong vũ biểu” phản ánh xu hướng và quỹ đạo phát triển của ngành công nghệ toàn cầu.

Sự kiện kéo dài đến ngày 9/1, do Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng Mỹ (CTA) tổ chức, quy tụ hơn 3.500 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, dự kiến thu hút khoảng 141.000 lượt khách đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ - tương đương quy mô kỷ lục của năm trước.

Không chỉ là “sân khấu” trình diễn những công nghệ mới nhất, CES 2026 cho thấy một bước chuyển rõ rệt: từ phô diễn ý tưởng sang định hình các sản phẩm, dịch vụ sẵn sàng thương mại hóa ngay trong năm 2026.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là trục xuyên suốt, thấm sâu vào mọi lĩnh vực - từ robot, y tế, di chuyển thông minh, thiết bị đeo, trò chơi điện tử cho tới sản xuất và sáng tạo nội dung.

AI xuất hiện dày đặc trong các bài phát biểu quan trọng nhất của CES năm nay. Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang dự kiến công bố loạt giải pháp mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả tính toán.

Trong khi đó, CEO AMD Lisa Su trình bày “tầm nhìn về các thế hệ giải pháp AI tương lai,” nhấn mạnh sự cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và khả năng ứng dụng.

Lãnh đạo Lenovo - ông Yuanqing Yang - cũng đặt AI vào trung tâm thông điệp chiến lược của tập đoàn.

Theo CTA, khác với giai đoạn bùng nổ ban đầu - khi AI chủ yếu gây ấn tượng bằng khả năng vượt trội - CES 2026 tập trung trả lời câu hỏi cốt lõi hơn: người tiêu dùng sẽ mua, sử dụng và hưởng lợi từ AI như thế nào trong đời sống hằng ngày.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của CES 2026 là sự hiện diện đông đảo của robot gia đình và robot hình người.

Tập đoàn LG (Hàn Quốc) trình diễn robot trợ lý gia đình CLOiD, được thiết kế để hỗ trợ nhiều công việc sinh hoạt trong nhà, từ quản lý thiết bị thông minh đến chăm sóc người cao tuổi. Hyundai cũng hé lộ những bước tiến mới trong robot và tự động hóa sản xuất.

Gian hàng của LG tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Chủ tịch kiêm CEO của CTA Gary Shapiro nhận định: “CES 2026 có số lượng robot nhiều hơn bao giờ hết, đặc biệt là các robot mang hình dáng con người. Chúng có thể chưa hoàn hảo, nhưng trong 5, 10 hay 20 năm nữa, robot hình người sẽ trở nên đa dạng và phổ biến hơn rất nhiều."

Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo không chỉ nằm ở robot hình người. Ngành robot đang chuyển mạnh sang chuyên môn hóa, với những thiết kế tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể - từ môi trường nguy hiểm, dây chuyền sản xuất phức tạp cho tới chăm sóc y tế - những lĩnh vực con người khó hoặc không thể đảm nhiệm hiệu quả.

Y tế và tuổi thọ nổi lên như một trụ cột quan trọng tại CES 2026. Nhiều giải pháp AI được giới thiệu nhằm thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe cá nhân, hỗ trợ điều trị các rối loạn chuyên biệt, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu trong những lĩnh vực còn bỏ ngỏ, như nghiên cứu và sản xuất sữa mẹ.

Hệ sinh thái thiết bị đeo tiếp tục mở rộng nhanh chóng, với các cảm biến và thiết bị theo dõi gần như mọi bộ phận trên cơ thể.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt từ chăm sóc y tế bị động sang chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa, nơi công nghệ đóng vai trò người “đồng hành” lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở ôtô tự lái, CES 2026 mở rộng khái niệm di chuyển thông minh (mobility) sang tàu thuyền, thiết bị bay không người lái và các mô hình vận tải mới.

Theo CTA, đây là lĩnh vực then chốt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu buộc nhân loại phải tái định nghĩa cách di chuyển an toàn, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Trong lĩnh vực giải trí và sáng tạo, AI được nhìn nhận như đối tác sáng tạo. Ông Gary Shapiro cho rằng tương lai thuộc về mô hình lai, nơi con người làm việc cùng AI để mở rộng ý tưởng, tạo ra nhiều biến thể nội dung và tiếp cận khán giả rộng lớn hơn.

Năm nay cũng sẽ là lần đầu tiên CES dành sự chú ý đặc biệt và có hệ thống cho cộng đồng người khuyết tật và người cao tuổi. Verizon thiết lập khu trưng bày riêng, giới thiệu các giải pháp công nghệ và AI hỗ trợ giao tiếp, di chuyển và sinh hoạt hằng ngày, qua đó khẳng định công nghệ không chỉ để tạo ra giá trị kinh tế mà còn để nâng cao chất lượng sống.

Trước những lo ngại về “bong bóng AI,” lãnh đạo CTA cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay không nằm ở thị trường tài chính mà ở năng lượng. Ông Gary Shapiro cảnh báo: “Chúng ta cần đủ năng lượng - và là năng lượng sạch - để vận hành AI."

Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu này, CES 2026 lần đầu tiên ghi nhận một doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu thiết bị phát điện hạt nhân quy mô nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ của các hệ thống AI trong tương lai./.

