Hyundai Motor và Google hợp tác về công nghệ robot hình người dựa trên AI

Tập đoàn Hyundai Motor hôm 6/1 đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược giữa Boston Dynamics - công ty sản xuất robot có trụ sở tại Mỹ của tập đoàn và Google, “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ, để đẩy nhanh việc phát triển công nghệ robot hình người dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ứng dụng sản xuất trong tương lai.

Thông tin từ Tập đoàn Hyundai Motor cho biết theo thỏa thuận hợp tác, Boston Dynamics sẽ kết hợp khả năng robot tiên tiến của mình với các mô hình nền tảng AI của Google DeepMind, phòng nghiên cứu AI của tập đoàn ôtô Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác này được công bố tại CES 2026 - một triển lãm công nghệ lớn đang diễn ra ở Las Vegas.

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận năm ngoái giữa Hyundai Motor và Nvidia nhằm tăng cường khả năng AI vật lý của tập đoàn, một phần trong sự hợp tác ngày càng mở rộng của tập đoàn với các công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc này cũng có kế hoạch hợp nhất năng lực của các đơn vị chủ chốt để xây dựng hệ sinh thái robot AI và thiết lập một hệ thống có khả năng sản xuất 30.000 robot mỗi năm vào năm 2028.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng có kế hoạch mở một cơ sở đào tạo robot, mang tên Trung tâm Ứng dụng Robot Metaplant (RMAC) tại Mỹ vào cuối năm nay để tiến hành đào tạo trước khi robot được đưa vào ứng dụng sản xuất./.

