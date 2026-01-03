Mỹ chặn đứng thương vụ liên quan chip trong lĩnh vực công nghệ then chốt

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt kiểm soát các thương vụ liên quan đến công nghệ quan trọng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ cao ngày càng gia tăng và nước này đặt vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu trong hoạch định chính sách kinh tế và đối ngoại.



Trong bước đi mới nhất, ngày 2/1, Tổng thống Trump đã ra lệnh ngăn chặn thương vụ mua lại trị giá gần 3 triệu USD, trong đó Công ty công nghệ quang tử HieFo Corp. mua lại các tài sản công nghệ của Emcore Corp., doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng có trụ sở tại bang New Jersey của Mỹ.



Theo sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, việc ngăn chặn là do thương vụ này có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố giao dịch này bị cấm, đồng thời yêu cầu công ty HieFo thoái toàn bộ lợi ích và quyền liên quan đến các tài sản của Emcore, bất kể ở đâu, trong vòng 180 ngày.



Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định trên được đưa ra sau khi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) tiến hành điều tra và xác định tồn tại rủi ro đối với an ninh quốc gia liên quan đến việc chuyển giao quyền kiểm soát công nghệ. Tuy nhiên, bộ này không công bố các đánh giá chi tiết về bản chất rủi ro.



Thương vụ nói trên liên quan đến việc Emcore chuyển nhượng cho HieFo mảng kinh doanh chip máy tính và hoạt động chế tạo tấm nền bán dẫn (wafer) được làm từ hợp chất indium-phosphide, với giá trị khoảng 2,9 triệu USD.

Khác với waferđược làm từ silicon, waferđược làm từ hợp chất nói trên là vật liệu bán dẫn công nghệ cao, nền tảng cho các ứng dụng tiên tiến như viễn thông quang, cảm biến laser và chip trí tuệ nhân tạo, cho phép xử lý tín hiệu tốc độ cao trong khi tiêu thụ năng lượng thấp.



HieFo và Emcore hiện đều chưa đưa ra phản hồi trước quyết định trên của Mỹ./.

EU, Pháp, Đức lên án Mỹ cấm thị thực đối với các nhà quản lý công nghệ châu Âu EU, Pháp và Đức lên án lệnh cấm thị thực của Mỹ đối với các nhà quản lý công nghệ châu Âu, cảnh báo hành động này ảnh hưởng đến chủ quyền kỹ thuật số.