Lãnh đạo Anh và Ukraine thảo luận các nỗ lực thúc đẩy hòa bình

Ngày 3/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm trao đổi về tình hình quốc gia Đông Âu này và các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững và khẳng định Ukraine mong muốn hòa bình.

Hai bên cũng đánh giá cao các cuộc thảo luận cấp Cố vấn An ninh Quốc gia diễn ra tại Kiev trong ngày 3/1, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy nội dung này tại cuộc gặp cấp lãnh đạo dự kiến tổ chức ở Paris (Pháp) vào tuần tới.

Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine cũng trao đổi về những nỗ lực đang được thực thi nhằm đảm bảo khả năng triển khai một lực lượng đa quốc gia tới quốc gia Đông Âu ngay sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày Tổng thống Zelensky đã đề xuất bổ nhiệm ông Denys Shmygal, Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay, giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng. Đây là chức vụ cấp cao mới nhất được đề xuất thay đổi trong cuộc cải tổ nội các rộng rãi diễn ra trong bối cảnh xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra đề xuất trên một ngày sau khi cho biết muốn bổ nhiệm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov thay thế ông Shmygal./.

