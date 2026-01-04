Ukraine và đại diện 18 nước nhóm họp tại thủ đô Kiev

Ngày 3/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo quốc tế tại Mỹ trong tháng 1/2026 nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia của 18 nước đã có cuộc thảo luận tại Kiev cùng ngày, bàn về các cam kết bảo đảm an ninh, các thỏa thuận kinh tế và kế hoạch thực thi theo trình tự.

Dự kiến, cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn tại các cuộc họp với những nhà lãnh đạo châu Âu ở Pháp vào tuần tới và với các nhà đàm phán Mỹ sau đó.

Ông Zelensky tuyên bố: “Sau đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao tại Mỹ. Chúng tôi mong muốn tất cả những điều này sẽ diễn ra ngay trong tháng 1 hoặc muộn nhất là vào cuối tháng 1."

Trong khi đó, một số nguồn tin khác nói rằng quan chức của 15 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Đức, cùng các đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự hội nghị. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động được lên kế hoạch trong năm 2026.

Một quan chức Ukraine cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, bầu không khí hội nghị phần nào bị phủ bóng do chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela diễn ra cùng ngày.

Theo nhà đàm phán Ukraine Oleksandr Bevz, Ukraine đang phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh với các đối tác châu Âu dựa trên một thỏa thuận khung đa phương. Trong đó, quân đội Ukraine đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên, binh sỹ châu Âu được triển khai tại Ukraine cùng với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Cũng trong ngày 3/1, Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka thông báo các đối tác quốc tế đã nhất trí gói hỗ trợ kinh tế trị giá khoảng 800 tỷ USD cho Ukraine trong 10 năm tới.

Dựa trên tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và EU, gói tài chính này sẽ bao gồm chi phí bồi thường thiệt hại, tái thiết đất nước, ổn định kinh tế vĩ mô và khoản thúc đẩy tăng trưởng trị giá 200 tỷ USD gắn với các cải cách để gia nhập EU.

Dù các nguồn vốn chưa được xác định cụ thể, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev hy vọng khoảng 500 tỷ USD sẽ được cấp từ các khoản viện trợ công và vay ưu đãi. Thông tin chi tiết sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 tuần tới./.

