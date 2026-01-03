Tổng thống Ukraine thay đổi nhiều nhân sự cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng

Ngày 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành cải tổ nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quân sự Kyrylo Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống, đồng thời đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.



Các quyết định được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tìm cách củng cố vị thế trước các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga gần bước sang năm thứ 4.



Việc ông Budanov - một sỹ quan tình báo quân sự kỳ cựu và là gương mặt được công chúng Ukraine tín nhiệm, đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống được xem là bước đi khác thường, khi đây vốn là chức vụ thường do các nhân vật dân sự, tập trung vào chính trị nội bộ, nắm giữ.

Ông Budanov thay thế ông Andrii Yermak - cố vấn thân cận lâu năm của Tổng thống Zelensky - người đã từ chức hồi cuối tháng 11 sau khi bị điều tra liên quan đến nghi vấn tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.



Phát biểu trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần “tập trung cao độ hơn vào an ninh, quân sự và ngoại giao,” nhấn mạnh ông Budanov có “chuyên môn đặc thù và đủ bản lĩnh để mang lại kết quả.” Trong tuyên bố nhậm chức, ông Budanov khẳng định sẽ ưu tiên “an ninh chiến lược của nhà nước Ukraine.”



Tổng thống Zelensky cũng thông báo bổ nhiệm ông Oleh Ivashchenko, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, làm Giám đốc mới của Cục Tình báo quốc phòng (GUR), thay thế ông Budanov, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh một số vị trí lãnh đạo khác.



Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Denys Shmyhal. Ông Fedorov hiện là Bộ trưởng Chuyển đổi số và được đánh giá là nhân tố then chốt trong việc phát triển năng lực thiết bị bay không người lái và số hóa bộ máy nhà nước.

Việc bổ nhiệm này cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Trong bài phát biểu video tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh vai trò của ông Fedorov trong việc xây dựng các năng lực phòng thủ khả thi, đặc biệt là trong sáng kiến “tuyến drone” và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành quốc phòng.



Ông Budanov giữ cương vị Giám đốc GUR từ năm 2020, nổi bật với vai trò điều phối nhiều hoạt động tình báo, đặc nhiệm và chiến dịch bí mật nhằm vào lực lượng Nga, cũng như tham gia các cuộc đàm phán trao đổi tù binh. Dưới sự lãnh đạo của ông, tình báo quân sự Ukraine được cho là đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động, gồm các chiến dịch sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.



Giới quan sát nhận định, việc đưa một nhân vật an ninh có ảnh hưởng như ông Budanov vào trung tâm điều phối chính trị và ngoại giao phản ánh nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường tính thống nhất giữa chiến trường, an ninh quốc gia và tiến trình đàm phán hòa bình, trong bối cảnh Nga đang gia tăng sức ép quân sự và Mỹ thúc đẩy sớm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột./.

