Dự báo xuất khẩu Đức sang Mỹ và Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức vào năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các doanh nghiệp xuất khẩu của Đức dự báo hoạt động kinh doanh tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2026, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ và những thay đổi cấu trúc tại thị trường Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Ngày 2/1, Chủ tịch Hiệp hội Liên bang Đức về Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ (BGA), ông Dirk Jandura, nhận định: “Chúng tôi không thấy một sự đảo chiều xu hướng, mà nhiều nhất cũng chỉ là một quãng nghỉ lấy hơi.”

Theo ông, trong năm 2026, khó có khả năng xuất khẩu của Đức quay trở lại mức tăng trưởng năng động như trước đây tại hai thị trường lớn nhất này; kịch bản thực tế hơn là tiếp diễn tình trạng suy yếu hoặc ổn định ở mức thấp.



Số liệu ước tính của Germany Trade & Invest cho thấy, xuất khẩu của Đức sang Mỹ năm 2025 có thể đã giảm hơn 7%, xuống gần 150 tỷ euro (176 tỷ USD). Dù vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của hàng hóa Đức. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh hơn, khoảng 10%, xuống còn 81 tỷ euro (95 tỷ USD).



Theo ông Jandura, tại thị trường Mỹ, các mức thuế cao áp dụng từ năm 2025 đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) đang gây sức ép lớn lên nhu cầu. . Kể từ tháng 8/2025, phần lớn hàng hóa EU xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế 15%, cao hơn nhiều so với trước.



Bên cạnh thuế quan, các yếu tố như đồng euro mạnh, giá năng lượng cao, thủ tục hành chính phức tạp và động lực đầu tư yếu cũng đang làm suy giảm sức cạnh tranh của Đức. Chủ tịch BGA cảnh báo: “Xét tổng thể, Đức tiếp tục mất dần thị phần xuất khẩu.”



Đối với thị trường Trung Quốc, BGA đánh giá tình hình ngày càng phức tạp do Bắc Kinh đẩy mạnh chính sách thay thế nhập khẩu và xây dựng các doanh nghiệp trụ cột trong nước. Hệ quả là các ngành công nghiệp then chốt của Đức như ô tô, chế tạo máy và hóa chất đang chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các đối thủ Trung Quốc.



Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp Đức đã tăng cường nội địa hóa sản xuất tại Trung Quốc hoặc mở rộng đầu tư sang các nước châu Á khác. Theo ông Jandura, chiến lược này giúp ổn định doanh thu toàn cầu, nhưng đồng thời khiến lượng hàng xuất khẩu trực tiếp từ Đức suy giảm.



BGA dự báo trong năm 2026, xuất khẩu của Đức nhiều khả năng chỉ ghi nhận tăng trưởng mang tính chọn lọc, với cơ hội tập trung tại Trung Âu, Đông Âu, Đông Nam Âu, một số thị trường châu Á ngoài Trung Quốc, cũng như các phân khúc ngách liên quan đến công nghệ và dịch vụ./.

