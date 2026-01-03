Nga kêu gọi đối thoại tìm giải pháp cho tình hình Venezuela

Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án "hành động xâm lược vũ trang" chống lại Venezuela do Mỹ thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là cần ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và tập trung tìm giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại."

Tuyên bố cho rằng Venezuela cần phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nền hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, trên kênh Telegram, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước của Hội đồng Liên bang Nga, ông Andrei Klishas, bày tỏ quan điểm rằng Liên minh châu Âu (EU) nên áp đặt trừng phạt đối với Mỹ vì "vi phạm luật pháp quốc tế và xâm lược vũ trang một quốc gia có chủ quyền."

Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân nước này đang có mặt tại Venezuela ở yên tại nơi trú ẩn.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo đăng trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) đã nắm được các báo cáo về các vụ nổ xảy ra ở Caracas.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã chỉ thị các quan chức đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Venezuela và chuẩn bị kế hoạch sơ tán nếu cần thiết./.

Mỹ thông tin về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.