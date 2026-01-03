Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công vào các khu dân cư

Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự.



Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng toàn quốc, Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống."

Ông khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ "triển khai quy mô lớn tất cả các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông và tên lửa... để phòng thủ toàn diện." Theo ông, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Fuerte Tiuna - khu quân sự trọng yếu tại thủ đô Caracas - cùng nhiều điểm chiến lược ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.



Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của toàn khu vực.

Trên cơ sở Hiến pháp, ông thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn vẹn lãnh thổ, cho phép huy động toàn bộ năng lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), triển khai đồng bộ lực lượng lục quân, không quân, hải quân và tên lửa trong thế trận phối hợp dân sự-quân sự-cảnh sát.

Đồng thời, ông kêu gọi người dân giữ vững đoàn kết, tránh hoảng loạn, khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.



Bộ Tổng tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới các tổ chức đa phương quốc tế./.

Venezuela huy động toàn quốc chống "cuộc xâm lược của đế quốc" Tổng thống Venezuela đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh, kêu gọi toàn dân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.