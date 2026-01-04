Tổng thống Trump để ngỏ khả năng quân đội Mỹ có mặt trên đất Venezuela

Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 cho biết Mỹ “không ngại có binh sỹ trên mặt đất” tại Venezuela, gợi ý khả năng triển khai lực lượng quân sự tại nước này sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Trump nói: “Chúng tôi không sợ điều đó. Chúng tôi không ngại nói ra điều này, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng đất nước đó được điều hành đúng cách. Chúng tôi không làm điều này một cách vô ích.''

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định quản lý Venezuela trong một khoảng thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này, qua đó mở ra khả năng chiếm đóng kéo dài đối với quốc gia láng giềng.

Theo ông, Venezuela sẽ được điều hành bởi các trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ, phối hợp với người Venezuela, song không rõ liệu ông có dự định để người kế nhiệm ông Maduro tiếp tục tại vị hay không.

Ông Trump nhấn mạnh việc quản lý Venezuela “sẽ không tốn gì cho chúng ta, vì lượng tiền từ dưới lòng đất rất lớn,'' ám chỉ trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch quân sự tại Venezuela là nơi “sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục, và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2.”

Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự và sự tự tin của Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và hùng mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.''

Ông chủ Nhà trắng cũng khẳng định lực lượng tấn công của Mỹ đã “vô hiệu hóa” quân đội Venezuela trong chiến dịch này mà không hứng chịu tổn thất nhân sự nào.

Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian này, “cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn.''

Theo Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, Chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” (Absolute Resolve) được triển khai với các trực thăng quân sự Mỹ bay ở độ cao khoảng 100 feet (khoảng 30 mét) so với mặt nước khi tiến vào khuôn viên nơi ở của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.

Các trực thăng này được yểm trợ bởi tiêm kích F-22, F-35 và F/A-18; máy bay tác chiến điện tử E/A-18; máy bay ném bom B-1; cùng máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye chuyên phát hiện các vụ phóng tên lửa.

Trong khi đó, để phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, sáng 3/1 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại tư dinh trước đó vài giờ, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.

Theo tường thuật của truyền thông khu vực, Thị trưởng Caracas, Carmen Menéndez - người kêu gọi toàn thể người dân thủ đô xuống đường tuần hành, đã hòa cùng dòng người phản đối hành động quân sự bất ngờ của Mỹ và yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo đất nước.

Những người tuần hành mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như: “Tất cả nhân dân Venezuela là Maduro,'' “Tổng thống hãy vững tin, chúng tôi ở bên ông” hay “đây là dân tộc của Bolivar, Chávez và Maduro.''

Các cuộc tuần hành với số lượng hàng nghìn người cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trên khắp Venezuela.

Tại Mỹ, tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng (Phủ Tổng thống Mỹ) tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ, với khẩu hiệu chung “Nói Không với chiến tranh nhắm vào Venezuela.''

Trong thông cáo, ANSWER tuyên bố các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ diễn ra tại thành phố Anchorage (Alaska), Charlotte (Bắc Carolina), Eugene (Oregon), Los Angeles, San Diego và San Francisco (California), New York, Pittsburgh (Pennsylvania), Phoenix (Arizona), San Marcos (Texas) và Savannah (Georgia), đồng thời nhấn mạnh “70% người dân Mỹ phản đối một cuộc chiến mới” và tố cáo mục đích của hoạt động này không phải là “chống ma túy hay bảo vệ dân chủ” mà nhắm vào nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela.

Tại Cuba, nhiều địa phương đã kêu gọi người dân xuống đường tuần hành vào chiều 3/1 (giờ địa phương) để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela, bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ với nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Tại thủ đô La Habana, đích thân Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel dẫn đầu hoạt động lên án hành vi quân sự của Mỹ.

Tại nhiều quốc gia khác tại Mỹ Latinh cũng ghi nhận những cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và phản đối hành vi quân sự của Mỹ./.

Bộ Chiến tranh thông báo với Quốc hội Mỹ về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Bộ Chiến tranh cho biết đã được Tổng thống Donald Trump “ủy quyền” tiến hành một chiến dịch quân sự bên trong Venezuela nhằm đối phó với “các mối đe dọa an ninh quốc gia."