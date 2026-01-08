Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Theo AP, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết do quyết định của tổng thống chưa được công bố chính thức, Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ sự ủng hộ của Mỹ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi chỉ đạo chính quyền rà soát việc tham gia và cấp kinh phí cho tất cả các tổ chức quốc tế, bao gồm cả những tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như cơ quan dân số của Liên hợp quốc và hiệp ước của Liên hợp quốc thiết lập các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế.

Phần lớn các đối tượng bị ảnh hưởng là các cơ quan, ủy ban và hội đồng tư vấn liên quan đến Liên hợp quốc, tập trung vào các vấn đề khí hậu, lao động và những lĩnh vực khác mà chính quyền Trump xếp vào nhóm phục vụ các sáng kiến về đa dạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong một tuyên bố: “Chính quyền Tổng thống Trump nhận thấy các thể chế này trùng lặp về phạm vi, bị quản lý yếu kém, không cần thiết, lãng phí, vận hành kém, bị chi phối bởi lợi ích của các tác nhân thúc đẩy chương trình nghị sự riêng đi ngược lại lợi ích của chúng ta, hoặc là mối đe dọa đối với chủ quyền, các quyền tự do và sự thịnh vượng chung của quốc gia."

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đã triển khai các hoạt động quân sự hoặc đưa ra những đe dọa làm chấn động cả đồng minh lẫn đối thủ, trong đó có việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro./.

