Xả súng tại nhà thờ ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Cảnh sát Mỹ ngày 7/1 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra bên ngoài nhà thờ ở thành phố Salt Lake của bang Utah.

Theo người phát ngôn của cảnh sát, báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra ẩu đả tại bãi đỗ xe bên ngoài nhà thờ và sau đó có tiếng súng nổ. Tại thời điểm đó, bên trong nhà thờ đang diễn ra tang lễ với sự tham dự của hàng chục người.

Vụ việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng, trong khi chưa rõ tình trạng sức khỏe của những người còn lại.

Cảnh sát và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang truy tìm các nghi phạm.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, lực lượng chức năng nhận định vụ tấn công không nhắm vào tôn giáo hay bất kỳ tổ chức nào.

Đây là vụ bạo lực mới nhất liên quan đến súng đạn tại Mỹ sau khi nước này ghi nhận hơn 400 vụ xả súng hàng loạt (có từ 4 người bị thương hoặc tử vong trở lên) trong năm 2024./.

