4 thói quen “lười” giúp người trên 50 tuổi sống khỏe, ít bệnh

Bước qua tuổi 50, cơ thể con người bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Quá trình trao đổi chất chậm lại, chức năng của các cơ quan suy giảm dần, khả năng phục hồi không còn nhanh như thời trẻ.

Trong bối cảnh đó, nhiều người vẫn giữ thói quen “càng làm nhiều càng tốt cho sức khỏe," nhưng các chuyên gia lại đưa ra một quan điểm ngược lại: chăm sóc sức khỏe tuổi trung niên không nằm ở việc cố gắng làm thêm bao nhiêu, mà ở chỗ biết bớt đi đúng cách.

Theo các chuyên gia y tế, nếu người trên 50 tuổi duy trì được 4 thói quen “lười” dưới đây - tức là hạn chế những hành vi không có lợi, sức khỏe tổng thể có thể được cải thiện rõ rệt, đồng thời góp phần kéo dài tuổi thọ.

“Lười” uống trà đặc - uống đúng để không phản tác dụng

Trà từ lâu được biết đến là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các chất chống ôxy hóa. Tuy nhiên, không phải uống trà càng đậm càng tốt, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi.

Trà đặc chứa hàm lượng caffein cao, dễ gây kích thích hệ thần kinh, làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu. Việc tiêu thụ quá nhiều caffein có thể khiến huyết áp dao động, tim đập nhanh, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ - vấn đề vốn đã nhạy cảm ở người sau 50 tuổi.

Ngoài ra, caffein trong trà đặc còn có thể kích thích dạ dày và ruột, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Ở độ tuổi mà chức năng tim mạch và hệ tiêu hóa đã suy yếu tương đối, việc duy trì thói quen uống trà đậm thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Các chuyên gia khuyến cáo người trên 50 tuổi nên uống trà loãng, uống với lượng vừa phải và tránh uống vào buổi tối để bảo vệ tim mạch cũng như giấc ngủ.

(Ảnh: Getty images)

“Lười” thức khuya - nền tảng của sức khỏe bền vững

Thức khuya vốn đã không tốt với bất kỳ độ tuổi nào, nhưng với người sau 50 tuổi, những tác động tiêu cực trở nên nghiêm trọng hơn. Ở giai đoạn này, khả năng tái tạo tế bào của cơ thể suy yếu, hệ miễn dịch giảm dần, đồng hồ sinh học cũng thay đổi theo tuổi tác. Việc ngủ không đủ giấc hoặc ngủ muộn thường xuyên sẽ khiến cơ thể khó phục hồi, dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Thiếu ngủ làm cơ thể tiết nhiều hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol. Đây là những yếu tố có thể làm tăng huyết áp, gây rối loạn nhịp tim, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ảnh hưởng tiêu cực tới trí nhớ. Thức khuya kéo dài còn làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng giúp cơ thể sửa chữa tế bào, phục hồi năng lượng và duy trì hoạt động ổn định của não bộ.

Sau tuổi 50, việc duy trì lịch sinh hoạt điều độ, đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc không chỉ giúp tinh thần minh mẫn hơn mà còn được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

“Lười” uống bia rượu - giảm gánh nặng cho gan và não

Khi tuổi tác tăng lên, khả năng chuyển hóa và đào thải cồn của cơ thể suy giảm rõ rệt. Điều này đồng nghĩa với việc rượu bia tồn tại lâu hơn trong cơ thể, gây tổn thương kéo dài cho gan, não và hệ tim mạch.

Ở người trung niên và cao tuổi, uống bia rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan, suy giảm trí nhớ và đột quỵ. Không chỉ vậy, cồn còn ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ, làm tăng nguy cơ té ngã và tai nạn sinh hoạt.

Vì vậy, không chỉ người trên 50 tuổi mà bất kỳ ai cũng nên hạn chế, thậm chí tránh xa bia rượu. Với người cao tuổi, việc “lười” uống rượu bia chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm gánh nặng cho các cơ quan quan trọng, từ đó bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Ảnh: iStock)

“Lười” ăn thịt đỏ và đồ muối chua - bảo vệ tim mạch và tiêu hóa

Càng lớn tuổi, hệ tiêu hóa càng hoạt động chậm và kém hiệu quả. Việc thường xuyên ăn các món đậm vị, nhiều dầu mỡ, nhiều muối sẽ làm tăng áp lực lên đường tiêu hóa và các cơ quan chuyển hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người sau 50 tuổi nên hạn chế thịt đỏ và các món muối chua như dưa muối, cà muối. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ đột quỵ do chứa hàm lượng chất béo bão hòa và muối cao.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, nam giới tiêu thụ hơn hai khẩu phần thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những người ăn ít. Trong khi đó, các món muối chua thường chứa nhiều nitrit. Khi vào cơ thể, nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine - hợp chất không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt nguy hiểm đối với người có chức năng gan kém.

Thay vào đó, người trên 50 tuổi nên ưu tiên thực phẩm tươi, giàu chất xơ, tăng cường rau xanh, cá và các nguồn đạm lành mạnh để giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sky)

Biết “lười” đúng cách để sống khỏe và sống thọ

Tuổi 50 không phải là lúc cố gắng làm mọi thứ nhiều hơn, mà là giai đoạn cần biết chọn lọc, tiết chế và điều chỉnh lối sống phù hợp với sự thay đổi của cơ thể. Việc “lười” thức khuya, “lười” uống trà đặc, “lười” bia rượu và “lười” ăn thịt đỏ, đồ muối chua không phải là sự buông xuôi, mà là cách chủ động bảo vệ sức khỏe.

Theo các chuyên gia, chính những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là chìa khóa giúp người trung niên duy trì thể trạng tốt, tinh thần minh mẫn và kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên, bền vững./.

