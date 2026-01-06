Nestlé thu hồi một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do lo ngại về khả năng tồn tại độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Theo thông báo của Nestlé ngày 5/1, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, trong một thành phần nguyên liệu do nhà cung cấp cung ứng, đã được sử dụng trong các lô sản phẩm liên quan. Việc thu hồi được thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Đức.

Nestlé khẳng định: “Cho đến nay chưa có bất kỳ trường hợp bệnh lý hay triệu chứng nào được xác nhận có liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tập đoàn cho biết vẫn quyết định tiến hành thu hồi theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn nhằm bảo đảm tối đa sức khỏe người tiêu dùng."

Tập đoàn khuyến nghị các bậc phụ huynh đã mua các sản phẩm thuộc diện bị ảnh hưởng, căn cứ theo số lô và hạn sử dụng tối thiểu, mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền. Nestlé cho biết, giá mua của các sản phẩm Beba sẽ được hoàn trả ngay cả khi không có hóa đơn.

Đối với những phụ huynh lo ngại về tình trạng sức khỏe của con em mình, Nestlé khuyến cáo nên tham vấn bác sỹ nhi khoa hoặc trao đổi với các chuyên gia y tế.

Tập đoàn nhấn mạnh rằng các sản phẩm khác của Nestlé cũng như các lô không thuộc diện thu hồi vẫn an toàn để sử dụng. Nestlé cũng công bố đường dây hỗ trợ người tiêu dùng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến đợt thu hồi này./.

Bộ Y tế đề nghị thu hồi 12 loại sữa bột là hàng giả trên toàn quốc Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.