Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn ăn bành mỳ sourdough thường xuyên

Bành mỳ sourdough (bánh mỳ chua) là loại bánh mỳ đặc biệt, làm từ men cái (starter) tự nhiên (hỗn hợp bột và nước lên men) thay vì men công nghiệp, tạo ra vị chua nhẹ, vỏ giòn, ruột dai, đồng thời dễ tiêu hóa và giàu lợi khuẩn hơn bánh mỳ thông thường. Quá trình lên men chậm, kéo dài giúp phân hủy gluten, tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Loại bánh mỳ này có chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều loại bánh mỳ khác, điều này có nghĩa là nó có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu chậm hơn.

Quá trình lên men của bánh mỳ chua phân giải một số loại đường và làm chậm quá trình tiêu hóa, dẫn đến lượng đường trong máu tăng nhẹ hơn. Theo đó, các chuyên gia cho rằng bánh mỳ chua có thể là một lựa chọn bánh mỳ tốt cho sức khỏe hơn trong nhiều tình huống.

Tác động của bánh mỳ chua đối với lượng đường trong máu

Do việc sử dụng các loại bột khác nhau để làm men bánh mỳ chua thường khác nhau, mỗi loại lại có thành phần vi sinh vật riêng, khiến việc so sánh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện chỉ ra rằng bánh mỳ chua thân thiện với lượng đường trong máu hơn một số loại bánh mỳ khác.

Một yếu tố quan trọng là chỉ số đường huyết của bánh mỳ chua, một thang điểm từ 0 đến 100 đo lường tốc độ làm tăng lượng đường trong máu của một loại thực phẩm. Chỉ số đường huyết (GI) của bánh mỳ chua khoảng 55, so với khoảng 83 đối với bánh mỳ làm từ 100% bột mỳ trắng và khoảng 75 đối với bánh mỳ lúa mạch nguyên cám.

Không giống như các loại bánh mỳ khác, bánh mỳ sourdough được làm bằng men vi sinh, hay còn gọi là vi khuẩn và nấm men có lợi trong men khởi động.

Mặc dù những vi sinh vật này không sống sót được ở nhiệt độ cao khi nướng, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bánh mỳ sourdough ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Trong quá trình lên men độc đáo của bánh mỳ sourdough, men vi sinh tiêu thụ một phần đường trong bột và cũng tạo ra axit hữu cơ làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Điều này giúp trì hoãn quá trình tiêu hóa và dẫn đến sự tăng dần lượng đường trong máu sau khi ăn.

Vậy có nên ăn bánh mỳ chua để điều chỉnh lượng đường trong máu?

Tuy nhiên, đối với câu hỏi, có nên khuyến khích tiêu thụ nhiều bánh mỳ chua chỉ vì nó có thể tốt hơn cho việc kiểm soát đường huyết so với các loại bánh mỳ khác, thì câu trả lời vẫn là không hoàn toàn vì lượng calo và carbohydrate cũng không nhỏ khi tiêu thụ với số lượng lớn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang phân vân giữa các loại bánh mỳ có thành phần tương tự nhau, bánh mỳ chua có lẽ là lựa chọn tốt hơn các loại bánh mỳ thông thường. Chỉ có điều, khẩu phần ăn và mức độ thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này, cùng thói quen ăn uống tổng thể mới là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Một chế độ ăn uống đa dạng với các loại protein nạc, đậu, các loại hạt, trái cây và rau củ là chìa khóa để kiểm soát lượng đường trong máu và kéo dài tuổi thọ. Gợi ý về bữa sáng với bánh mỳ chua, trứng và trái cây có thể cũng là một trong nhiều lựa chọn đáng lưu tâm để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng./.

Bánh mỳ Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên bản đồ ẩm thực quốc tế Bánh mỳ Việt phủ sóng ở mọi góc phố từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các tỉnh thành, đồng thời chinh phục thực khách toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa của nhân bánh phong phú và lớp vỏ giòn đặc trưng.