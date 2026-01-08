Hệ quả sau khi ngừng sử dụng các loại thuốc giảm cân thế hệ mới

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí BMJ ngày 8/1 cho thấy những người ngừng sử dụng các loại thuốc giảm cân thế hệ mới sẽ tăng cân trở lại nhanh gấp 4 lần so với những người chỉ áp dụng chế độ ăn kiêng và tập luyện, dù nguyên nhân chủ yếu là do họ đã giảm được nhiều cân hơn ngay từ đầu.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) phân tích dữ liệu từ 37 nghiên cứu đối với tổng cộng 9.341 bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì được điều trị bằng 18 loại thuốc giảm cân khác nhau.

Kết quả cho thấy sau khi ngừng thuốc, người bệnh tăng trung bình khoảng 0,4 kg mỗi tháng và được dự báo sẽ trở lại mức cân nặng ban đầu sau khoảng 1,7 năm.

Khoảng một nửa số bệnh nhân trong các nghiên cứu sử dụng nhóm thuốc đồng vận GLP-1, gồm semaglutide (bán dưới tên Ozempic và Wegovy của hãng dược Novo Nordisk) và tirzepatide (Mounjaro, Zepbound của hãng Eli Lilly), đều là những thuốc tiêm ức chế cảm giác thèm ăn đang rất phổ biến hiện nay.

Với nhóm này, tốc độ tăng cân sau khi ngừng thuốc còn nhanh hơn, trung bình 0,8 kg mỗi tháng. Tuy nhiên, do trước đó họ giảm được nhiều cân hơn (khoảng 15 kg) nên thời điểm quay lại mức cân nặng ban đầu gần tương đương với các loại thuốc khác, vào khoảng 1,5-1,8 năm.

Không chỉ cân nặng, các chỉ số sức khỏe tim mạch như huyết áp và cholesterol - vốn được cải thiện trong thời gian dùng thuốc - cũng được dự báo trở lại mức ban đầu sau khoảng 1,4 năm kể từ khi ngừng điều trị.

Trong khi đó, những người giảm cân bằng các chương trình thay đổi lối sống như ăn kiêng và tập luyện thường giảm ít cân hơn, nhưng trung bình phải sau 4 năm mới tăng lại số cân đã giảm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng béo phì là bệnh mạn tính và dễ tái phát. Bà Susan Jebb - đồng tác giả nghiên cứu - nhận định: “Thuốc GLP-1 là công cụ rất giá trị trong điều trị béo phì, nhưng không phải là phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Nhiều khả năng việc điều trị sẽ cần duy trì lâu dài, tương tự như thuốc huyết áp.”

Ý kiến độc lập cũng cho rằng các thuốc giảm cân mới chỉ nên được coi là “điểm khởi đầu.”

Việc kiểm soát cân nặng bền vững trong tương lai có thể cần các chiến lược kết hợp dài hạn, không chỉ tác động đến khối lượng ăn vào mà còn cả cách não bộ điều hòa cân bằng năng lượng./.

