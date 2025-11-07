Tổng thống Mỹ miễn thuế cho 2 hãng dược giảm giá thuốc hỗ trợ giảm cân

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận với hai tập đoàn dược phẩm hàng đầu nước Mỹ, bao gồm Eli Lilly và Novo Nordisk, nhằm giảm giá một số loại thuốc hỗ trợ giảm cân phổ biến.

Đổi lại, hai tập đoàn này sẽ được miễn trừ các mức thuế quan mà người đứng đầu Nhà Trắng từng dọa áp dụng trước đó.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Eli Lilly và Novo Nordisk cam kết cung cấp 2 loại thuốc hỗ trợ giảm cân thuộc nhóm GLP-1 - Zepbound và Wegovy - với mức giá ưu đãi nhất dành cho bệnh nhân Mỹ thuộc diện đủ điều kiện hỗ trợ.

Tổng thống Trump nhận định đây là một chiến thắng dành cho bệnh nhân Mỹ, giúp cứu sống nhiều sinh mệnh và cải thiện sức khỏe cho hàng triệu người dân.

Theo thỏa thuận mới, với thuốc hỗ trợ giảm cân dạng uống thuộc nhóm GLP-1, chi phí ban đầu trong liệu trình sử dụng sẽ giảm xuống còn khoảng 150 USD cho một số nhóm đối tượng, trong đó có người thụ hưởng theo chương trình dành cho người cao tuổi Medicare, chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp Medicaid và người mua qua trang web bán hàng trực tiếp TrumpRx sắp ra mắt.

Đối với thuốc hỗ trợ giảm cân dạng tiêm, chi phí sẽ cao hơn. Theo đó, khi mua qua kênh bán trực tiếp, mức giá trung bình khởi điểm từ 350 USD/tháng và dự kiến giảm dần theo lộ trình điều trị. Mức giá này sẽ được áp dụng cho 3 loại thuốc hỗ trợ giảm cân, bao gồm Ozempic, Wegovy và Zepbound.

Theo đó, từ giữa năm 2026, chương trình Medicare và Medicaid sẽ chi trả 245 USD/ tháng cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng.

Bên cạnh đó, mức đồng chi trả đối với đối tượng thụ hưởng của chương trình Medicare sẽ là 50USD, trong khi chi phí chi trả đối với đối tượng của chương trình Medicaid sẽ phụ thuộc vào mức độ tham gia và chính sách riêng của từng bang.

Về phần mình, các công ty dược sẽ được đảm bảo về chính sách thuế quan và có cơ hội tiếp cận nhóm bệnh nhân vốn không thuộc danh sách thụ hưởng của chương trình Medicare trong quá trình điều trị bệnh béo phì.

Theo Giám đốc Trung tâm Quốc gia về cân nặng và sức khỏe Scott Kahan, thỏa thuận mới có tiềm năng mang lại lợi ích lớn với nhiều người, song lưu ý mức giá cuối đến tay người bệnh sau khi xét cả bảo hiểm thương mại hiện vẫn chưa rõ ràng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã tái khởi động chương trình giảm giá thuốc từng triển khai trong nhiệm kỳ đầu, nhằm gây áp lực buộc các hãng dược chủ động hạ giá.

Trong mùa Hè vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã gửi thư đến 17 công ty dược, yêu cầu họ giảm giá nếu không muốn đối mặt các biện pháp trừng phạt thuế quan.

Động thái này được cho là nhằm giúp người dân Mỹ cắt giảm gánh nặng chi phí thuốc men, vốn cao hơn đáng kể so với nhiều nước trên thế giới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng dọa áp thuế 100% với các loại dược phẩm có thương hiệu nếu các tập đoàn dược không đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành Mỹ ước tính ở mức 40%./.

