Chính phủ Đức sẽ tiếp tục chính sách nhập cư cứng rắn

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, Alexander Dobrindt, ngày 7/1 lên tiếng khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn trong năm 2026.



Năm ngoái, số người xin tị nạn ở Đức đã giảm hơn một nửa, xuống còn khoảng 113.000 người.



Bộ trưởng Dobrindt hy vọng việc áp dụng hệ thống tị nạn mới của châu Âu sẽ dẫn đến việc giảm hơn nữa số người di cư đến Đức. Ông cho biết thêm, Đức đang hợp tác với một nhóm các quốc gia châu Âu để thiết lập các trung tâm hồi hương ở các nước thứ ba.



Ông Dobrindt nói rằng Đức không muốn để vấn đề này cho Ủy ban châu Âu (EC) quyết định, mà muốn giải quyết với "các quốc gia cùng chí hướng."

Bộ trưởng Nội vụ cho biết: "Nhóm này sẽ thống nhất trong những tuần tới quốc gia nào ngoài EU sẽ được đàm phán trước tiên", nhưng nhấn mạnh đây "vẫn là một quá trình dài."



Trong cuộc phỏng vấn với đài đối ngoại Đức DW, Bộ trưởng Dobrindt thừa nhận rằng tình hình chính trị toàn cầu có thể dẫn đến sự gia tăng trở lại làn sóng di cư, đặc biệt là từ Ukraine.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong những tháng gần đây, số lượng nam thanh niên Ukraine đến Đức nhiều hơn bao giờ hết và chính phủ liên bang muốn hạn chế dòng người này.



Bộ trưởng Dobrindt giải thích: "Bước đầu, chúng tôi đã giảm bớt yếu tố thu hút bằng cách bỏ các khoản phúc lợi cho người tị nạn Ukraine và thay thế bằng trợ cấp cho người xin tị nạn. Điều này có tác động đáng kể."



Ngoài ra, Chính phủ Đức kỳ vọng Ukraine sẽ thay đổi luật pháp và gây khó khăn hơn cho nam thanh niên di cư sang Liên minh châu Âu (EU). "Chúng tôi biết rằng Ukraine đang xem xét yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm túc và vấn đề này cũng đang được thảo luận. Nhưng vẫn chưa có kết quả," ông Dobrindt nói.



Mặc dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ vẫn nhấn mạnh, "Ở Đức vẫn có triển vọng cho những người muốn hòa nhập, tìm việc làm và tự kiếm sống"./.

