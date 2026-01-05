Thế giới

Châu Âu

Tấn công nhằm vào cơ sở của tập đoàn Mỹ tại Ukraine

Một cơ sở thuộc sở hữu của Tập đoàn nông nghiệp Bunge của Mỹ tại thành phố Dnipro, miền Đông Ukraine, đã bị tấn công khiến khoảng 300 tấn dầu rò rỉ ra môi trường.

Linh Tô
Các công nhân dọn dẹp sau khi lượng lớn dầu bị rò rỉ. (Nguồn: Suspilne Dnipro)
Các công nhân dọn dẹp sau khi lượng lớn dầu bị rò rỉ. (Nguồn: Suspilne Dnipro)

Ngày 5/1, một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro, miền Đông Ukraine, đã đánh trúng cơ sở thuộc sở hữu của Tập đoàn nông nghiệp Bunge của Mỹ, khiến khoảng 300 tấn dầu bị rò rỉ ra môi trường.

Theo Thị trưởng Dnipro Borys Filatov, lực lượng dịch vụ công cộng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục, rải cát và sỏi tại khu vực bị ảnh hưởng để xử lý sự cố tràn dầu.

Vụ việc buộc một tuyến đường lớn ven sông trong thành phố phải đóng cửa trong khoảng 2-3 ngày nhằm phục vụ công tác dọn dẹp và bảo đảm an toàn.

Giới chức địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại cũng như tác động môi trường do sự cố gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn nông nghiệp Bunge #Ukraine #tấn công Mỹ Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thông điệp Năm mới 2026: Năm tăng tốc của Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ tập trung vào việc mở rộng năng lượng tái tạo, kế hoạch xây dựng điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, năm 2026 sẽ là năm "chinh phục nhanh chóng Biển Baltic” của Ba Lan.