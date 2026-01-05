Tấn công nhằm vào cơ sở của tập đoàn Mỹ tại Ukraine

Ngày 5/1, một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro, miền Đông Ukraine, đã đánh trúng cơ sở thuộc sở hữu của Tập đoàn nông nghiệp Bunge của Mỹ, khiến khoảng 300 tấn dầu bị rò rỉ ra môi trường.

Theo Thị trưởng Dnipro Borys Filatov, lực lượng dịch vụ công cộng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục, rải cát và sỏi tại khu vực bị ảnh hưởng để xử lý sự cố tràn dầu.

Vụ việc buộc một tuyến đường lớn ven sông trong thành phố phải đóng cửa trong khoảng 2-3 ngày nhằm phục vụ công tác dọn dẹp và bảo đảm an toàn.

Giới chức địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại cũng như tác động môi trường do sự cố gây ra./.

