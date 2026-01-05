Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine liên tục tấn công Moskva ngay đầu năm 2026

Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố số liệu chứng tỏ Ukraine đã tiến hành những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) với tần suất hàng ngày nhằm vào Moskva kể từ đầu năm 2026 đến nay, qua đó cho thấy chính Kiev dường như đang leo thang các vụ tập kích thủ đô của nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính đến đêm 4/1, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 57 UAV tại khu vực Moskva và con số này trên toàn lãnh thổ Nga là gần 440.

Việc thực hiện những cuộc tấn công hàng ngày của Ukraine cho thấy sự thay đổi về cường độ so với trước đây, khi Moskva chỉ bị tấn công một cách gián đoạn, thường là vào những thời điểm mang tính biểu tượng hoặc nhằm phát đi tín hiệu thay vì trở thành chiến dịch gây sức ép thường xuyên./.

Ukraine phong tỏa tài sản 70 công ty đến từ Nga, Trung Quốc, Quần đảo Virgin Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh ban hành quyết định về việc áp đặt trừng phạt đối với 95 cá nhân và 70 pháp nhân, trong đó phần lớn là công dân và cư trú tại Liên bang Nga.